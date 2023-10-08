АПЛ. Дубля Салаха не хватило «Ливерпулю» для победы над «Брайтоном» (2:2)

игра ливерпуля отвратительная
нахаляву 2 гола забили, и тот брайтон пенку себе привез сам
Алисон мяча коснулся больше чем салах диаз и нуньез вместе взятые
центр поля пройти - праздник
а еще нравится как ливерпуль время умудрялся тянуть даже когда 1-0 летел) алисон по 20 секунд с мячом стоял за штрафной..
не тот ливер уже.
«Ливерпуль» и «Брайтон» в 8-м туре АПЛ сыграли вничью. Повести в матче успели обе команды.
У «Ливерпуля» дубль оформил Мохамед Салах.
«Ливерпуль» поднялся на третье место. «Брайтон» идет шестым.
Англия. АПЛ. 8-й тур
Брайтон – Ливерпуль – 2:2 (1:2)
Голы: 1:0 – Адингра, 20; 1:1 – Салах, 40; 1:2 – Салах, 45+1 (с пенальти); 2:2 – Данк, 78.