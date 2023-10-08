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    • АПЛ. Дубля Салаха не хватило «Ливерпулю» для победы над «Брайтоном» (2:2)

    АПЛ. Дубля Салаха не хватило «Ливерпулю» для победы над «Брайтоном» (2:2)

    «Ливерпуль» и «Брайтон» в 8-м туре АПЛ сыграли вничью. Повести в матче успели обе команды.

    У «Ливерпуля» дубль оформил Мохамед Салах.

    «Ливерпуль» поднялся на третье место. «Брайтон» идет шестым.

    Англия. АПЛ. 8-й тур

    Брайтон – Ливерпуль – 2:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Адингра, 20; 1:1 – Салах, 40; 1:2 – Салах, 45+1 (с пенальти); 2:2 – Данк, 78.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12676

      DeStar 1 час назад

      игра ливерпуля отвратительная
      нахаляву 2 гола забили, и тот брайтон пенку себе привез сам
      Алисон мяча коснулся больше чем салах диаз и нуньез вместе взятые
      центр поля пройти - праздник
      а еще нравится как ливерпуль время умудрялся тянуть даже когда 1-0 летел) алисон по 20 секунд с мячом стоял за штрафной..
      не тот ливер уже.

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