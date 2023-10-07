Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» и «Валенсия», 9 тур чемпионата Испании на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 18:30 по московскому времени.
Стартовые составы:
«Мальорка»: Райкович, Настасич, Лато, Гонсалес, Вальент, Дардер, Коста, Родригес, Санчес, Мурики, Пратс.
Главный тренер: Хавьер Агирре
«Валенсия»: Мамардашвили, Коррейя, Паулиста, Москера, Озкачар, Лопес, Пепелу, Герра, Амалла, Дуро, Яремчук.
Главный тренер: Рубен Бараха
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Мальорка» – «Валенсия»:
- Прямой эфир встречи покажет Okko Спорт;
- Также игру можно посмотреть на «Фонбет».
Источник: Бомбардир