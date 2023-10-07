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    • «Мальорка» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    «Мальорка» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» и «Валенсия», 9 тур чемпионата Испании на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 18:30 по московскому времени.

    Стартовые составы:

    «Мальорка»: Райкович, Настасич, Лато, Гонсалес, Вальент, Дардер, Коста, Родригес, Санчес, Мурики, Пратс.

    Главный тренер: Хавьер Агирре

    «Валенсия»: Мамардашвили, Коррейя, Паулиста, Москера, Озкачар, Лопес, Пепелу, Герра, Амалла, Дуро, Яремчук.

    Главный тренер: Рубен Бараха

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Мальорка» – «Валенсия»:

    Источник: Бомбардир

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    07.10.2023 17:51
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