Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» и «Рубин», 5-й тур кубка России по футболу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября в 15:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Урал»: Помазун, Кулаков, Филипенко, Эмерсон, Бевеев, Аюпов, Мишкич, Дмитриев, Егорычев, Юшин, Бикфалви.
Главный тренер: Виктор Гончаренко
«Рубин»: Шамов, Ширяев, Тесленко, Дрезгич, Ашурматов, Безруков, Коновалов, Апшацев, Зотов, Уридия, Фамейе.
Главный тренер: Рашид Рахимов
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Урал» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! ТВ» и «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»