Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» и «Рубин», 5-й тур кубка России по футболу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября в 15:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Урал»: Помазун, Кулаков, Филипенко, Эмерсон, Бевеев, Аюпов, Мишкич, Дмитриев, Егорычев, Юшин, Бикфалви.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

«Рубин»: Шамов, Ширяев, Тесленко, Дрезгич, Ашурматов, Безруков, Коновалов, Апшацев, Зотов, Уридия, Фамейе.

Главный тренер: Рашид Рахимов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Урал» – «Рубин»