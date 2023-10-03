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    • «Урал» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2023

    «Урал» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» и «Рубин», 5-й тур кубка России по футболу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября в 15:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Урал»: Помазун, Кулаков, Филипенко, Эмерсон, Бевеев, Аюпов, Мишкич, Дмитриев, Егорычев, Юшин, Бикфалви.

    Главный тренер: Виктор Гончаренко

    «Рубин»: Шамов, Ширяев, Тесленко, Дрезгич, Ашурматов, Безруков, Коновалов, Апшацев, Зотов, Уридия, Фамейе.

    Главный тренер: Рашид Рахимов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Урал» – «Рубин»

    Урал-рубин Смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.10.2023 13:53
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