Агент Миранчука отреагировал на вызов Алексея в сборную России

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о попадании игрока в состав сборной России на октябрьские матчи.

«Надеюсь, Алексей сумеет приехать в сборную. Леша в тот раз тоже был готов приезжать в сборную России с огромным желанием, но определeнные обстоятельства повлияли.

В сборную нужно приезжать в состоянии, чтобы дать то, что от тебя ожидают. Это не туризм.

Даже в статусе товарищеских матчей – это национальная команда. Для любого спортсмена играть в сборной – это гордость, почeт и достижение определeнного этапа карьеры», – заявил агент.