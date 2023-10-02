Агент Миранчука отреагировал на вызов Алексея в сборную России

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о попадании игрока в состав сборной России на октябрьские матчи.
«Надеюсь, Алексей сумеет приехать в сборную. Леша в тот раз тоже был готов приезжать в сборную России с огромным желанием, но определeнные обстоятельства повлияли.
В сборную нужно приезжать в состоянии, чтобы дать то, что от тебя ожидают. Это не туризм.
Даже в статусе товарищеских матчей – это национальная команда. Для любого спортсмена играть в сборной – это гордость, почeт и достижение определeнного этапа карьеры», – заявил агент.
- Россияне встретятся с Камеруном (12 октября) и Кенией (16 октября).
- Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября.
- Алексей Миранчук не играл за сборную с ноября 2021 года.
Источник: Metaratings