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    • Агент Миранчука отреагировал на вызов Алексея в сборную России

    Агент Миранчука отреагировал на вызов Алексея в сборную России

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о попадании игрока в состав сборной России на октябрьские матчи.

    «Надеюсь, Алексей сумеет приехать в сборную. Леша в тот раз тоже был готов приезжать в сборную России с огромным желанием, но определeнные обстоятельства повлияли.

    В сборную нужно приезжать в состоянии, чтобы дать то, что от тебя ожидают. Это не туризм.

    Даже в статусе товарищеских матчей – это национальная команда. Для любого спортсмена играть в сборной – это гордость, почeт и достижение определeнного этапа карьеры», – заявил агент.

    • Россияне встретятся с Камеруном (12 октября) и Кенией (16 октября).
    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября.
    • Алексей Миранчук не играл за сборную с ноября 2021 года.

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    Источник: Metaratings

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    02.10.2023 23:46
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