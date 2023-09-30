Зырянов: «Зенит» вовремя меня купил, чтобы потом выиграть Кубок УЕФА»

Бывший игрок «Зенита» Константин Зырянов выделил момент возвышения петербургского клуба.

«Зенит» стал чемпионом не когда подросли Александр Кержаков и Андрей Аршавин, а когда пришел спонсор «Газпром». Официально зашел, пошли вливания, стали покупать хороших, классных иностранных футболистов.

Вовремя купили Константина Георгиевича Зырянова, чтобы потом выиграть несколько чемпионств, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА», – сказал Зырянов.