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    • Зырянов: «Зенит» вовремя меня купил, чтобы потом выиграть Кубок УЕФА»

    Зырянов: «Зенит» вовремя меня купил, чтобы потом выиграть Кубок УЕФА»

    Бывший игрок «Зенита» Константин Зырянов выделил момент возвышения петербургского клуба.

    «Зенит» стал чемпионом не когда подросли Александр Кержаков и Андрей Аршавин, а когда пришел спонсор «Газпром». Официально зашел, пошли вливания, стали покупать хороших, классных иностранных футболистов.

    Вовремя купили Константина Георгиевича Зырянова, чтобы потом выиграть несколько чемпионств, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА», – сказал Зырянов.

    • «Зенит» купил Зырянова в 2007 году у «Торпедо» за 2,5 миллиона евро.
    • По итогам 2007 года Константин был признан лучшим игроком России (по опросу еженедельника «Футбол»).
    • На следующий год «Зенит» взял Кубок и Суперкубок УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    30.09.2023 21:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6167

      Павелий 1 час назад

      Тут всё же ошибка, должно быть так:
      "Миллер вовремя меня выиграл в карты, чтобы потом купить Кубок УЕФА".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2261

      Suvorov71 1 час назад

      Константин Георгиевич, мы это все знаем, а так это помойка помойкой, а главное вонючая

      2
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