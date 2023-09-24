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    • Баринов назвал зачинщика драки в матче «Зенит» – «Локомотив»

    Баринов назвал зачинщика драки в матче «Зенит» – «Локомотив»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился подробностями стычки в матче с «Зенитом» (2:1).

    В концовке встречи между игроками произошла потасовка. Защитник «Локо» Наир Тикнизян получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

    – Эмоции в концовке, потасовка. Отчего?

    – Эмоции, наверное. Не знаю, что там произошло на самом деле, я упал в центре поля, сил не было. А когда туда прибежал, уже утихло все. Это футбол, это эмоции. Чуть‑чуть шею поцарапали только.

    – Кто посмел?

    – Вендел.

    – При каких обстоятельствах?

    – Когда с Тикнизяном была стычка.

    – С чего все началось? Кто зачинщик?

    – Вендел, конечно. Ненахов фолит, он ему хотел коленкой ударить. Он что, по футбольному поступил? За это надо наказывать.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +19976

      ilichkadr 23 минуты назад

      Кто свидетель? Я свидетель! А что случилось?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8750

      nik55 1 час назад

      и это не первая потасовка по вине бо-жей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16370

      Алексей З 1 час назад

      Это неприкасаемые.
      Латинос давно уже прочухали , что газпром всем футболом в России рулит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6316

      AtticusFinch > Алексей З 1 час назад

      Вы мне ответить за честность?честность однобока?просто ответь и я от тебя от..бусь

      0
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      Рейтинг: +2164

      Suvorov71 > Алексей З 13 минут назад

      да не рулит он, а убивает именно российский футбол, в команде одни смазные

      0
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      Рейтинг: +871

      прабабушка краба 1 час назад

      - Не знаю, что там произошло на самом деле, я упал в центре поля, сил не было. А когда туда прибежал, уже утихло все.
      - Кто зачинщик?
      - Вендел, конечно.

      1
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      Рейтинг: +1320

      Krics 1 час назад

      Эй,русских черножопых не тронь,Лёнька из бабушкиных пенсий оплатил,ихмо.

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      Рейтинг: +2164

      Suvorov71 > Krics 11 минут назад

      Лёня забил на все, а вот сегодня ему испортили настроение и это скажется на всех московских командах, приказ судья уже готов

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