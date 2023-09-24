Баринов назвал зачинщика драки в матче «Зенит» – «Локомотив»

Кто свидетель? Я свидетель! А что случилось?
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился подробностями стычки в матче с «Зенитом» (2:1).
В концовке встречи между игроками произошла потасовка. Защитник «Локо» Наир Тикнизян получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
– Эмоции в концовке, потасовка. Отчего?
– Эмоции, наверное. Не знаю, что там произошло на самом деле, я упал в центре поля, сил не было. А когда туда прибежал, уже утихло все. Это футбол, это эмоции. Чуть‑чуть шею поцарапали только.
– Кто посмел?
– Вендел.
– При каких обстоятельствах?
– Когда с Тикнизяном была стычка.
– С чего все началось? Кто зачинщик?
– Вендел, конечно. Ненахов фолит, он ему хотел коленкой ударить. Он что, по футбольному поступил? За это надо наказывать.