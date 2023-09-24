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    • Игрок «Коринтианса» изменил жене во время ее поездки к родителям – его любовница выложила видео встречи в соцсеть

    Игрок «Коринтианса» изменил жене во время ее поездки к родителям – его любовница выложила видео встречи в соцсеть

    Футболист «Коринтианса» Виктор Кантильо пойман на измене. Во время отъезда жены к родителям колумбиец пригласил к себе любовницу – известного диджея Моналини Соарес.

    Соарес, будучи в доме Кантильо, устроила видеотрансляцию в соцсети. Девушка ходила по дому в халате уехавшей к родителям жены. Она показывала подписчикам личные фото семьи спортсмена.

    «Игрок «Коринтианса» Кантильо не особо заботился о том, чтобы отвезти меня к себе домой со всем, что осталось от его жены», – так подписала видео диджей Соарес.

    • 29-летний Кантильо стоит 1 миллион евро.
    • У него 2 матча за сборную Колумбии.
    • В сезоне Серии А у Кантильо 3 матча.

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    Источник: Sports.ru

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