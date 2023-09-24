Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игрок «Коринтианса» изменил жене во время ее поездки к родителям – его любовница выложила видео встречи в соцсеть

Игрок «Коринтианса» изменил жене во время ее поездки к родителям – его любовница выложила видео встречи в соцсеть

24 сентября 2023, 17:00
1

Футболист «Коринтианса» Виктор Кантильо пойман на измене. Во время отъезда жены к родителям колумбиец пригласил к себе любовницу – известного диджея Моналини Соарес.

Соарес, будучи в доме Кантильо, устроила видеотрансляцию в соцсети. Девушка ходила по дому в халате уехавшей к родителям жены. Она показывала подписчикам личные фото семьи спортсмена.

«Игрок «Коринтианса» Кантильо не особо заботился о том, чтобы отвезти меня к себе домой со всем, что осталось от его жены», – так подписала видео диджей Соарес.

  • 29-летний Кантильо стоит 1 миллион евро.
  • У него 2 матча за сборную Колумбии.
  • В сезоне Серии А у Кантильо 3 матча.

Еще по теме:
Статую Дани Алвеса в родном городе осквернили вандалы 2
В узбекистанском клубе прокомментировали 8-миллионный долг перед Ривалдо
Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах 4
Источник: Sports.ru
Бразилия. Серия А Коринтианс Кантильо Виктор
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
НедраЧили
1695629706
Мало заплатил за ночь - вот и отомстила
Ответить
Главные новости
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
1
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
09:41
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
1
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
2
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Все новости
Все новости
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
Вчера, 10:08
29
ВидеоБензема определил лучшего форварда в истории
Вчера, 09:15
1
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
7 сентября
1
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
6 сентября
1
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
6 сентября
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
6 сентября
18
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
5 сентября
1
Радимов удивлен действиями «Динамо»: «Зачем встречать с кокошниками и караваем?»
5 сентября
3
Неймар получил новую травму
5 сентября
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
4 сентября
1
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
4 сентября
5
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
4 сентября
«Спартак» определился с ценой на Солари
4 сентября
13
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
4 сентября
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
4 сентября
16
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
4 сентября
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
4 сентября
4
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
3 сентября
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
3 сентября
4
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
2 сентября
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
2 сентября
3
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
2 сентября
6
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
2 сентября
4
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
2 сентября
1
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
2 сентября
1
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
2 сентября
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
2 сентября
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+