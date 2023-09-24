Игрок «Коринтианса» изменил жене во время ее поездки к родителям – его любовница выложила видео встречи в соцсеть

Футболист «Коринтианса» Виктор Кантильо пойман на измене. Во время отъезда жены к родителям колумбиец пригласил к себе любовницу – известного диджея Моналини Соарес.

Соарес, будучи в доме Кантильо, устроила видеотрансляцию в соцсети. Девушка ходила по дому в халате уехавшей к родителям жены. Она показывала подписчикам личные фото семьи спортсмена.

«Игрок «Коринтианса» Кантильо не особо заботился о том, чтобы отвезти меня к себе домой со всем, что осталось от его жены», – так подписала видео диджей Соарес.