Романцев оценил скандальное заявление Карпина

Олег Романцев прокомментировал резонансные слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

После товарищеского матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

«Честно говоря, не ожидал на это такой шумной реакции, да еще с привкусом политики и безумными обвинениями в стремлении развалить наш футбол.

Лично мне эта история представляется желанием придать сказанному тренером элемент скандальности. Сужу по вопросу, от которого так и попахивает провокацией.

Если верить опубликованному тексту, то после матча с Катаром Карпина спросили: не хочет ли он дать совет уезжать из РПЛ всем, у кого есть хоть какая-то возможность? Известно, что способ получить зарубежный контракт в футболе только один – стабильная, высокого уровня игра, отвечающая требованиям клуба, который тебя приглашает. Иных возможностей выступать в другой стране быть не может.

Замечу, что тех, кто за последние годы сумел заинтересовать европейские клубы, в нашем футболе – раз-два и обчелся», – сказал Романцев.

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