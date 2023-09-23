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    Романцев оценил скандальное заявление Карпина

    Олег Романцев прокомментировал резонансные слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    После товарищеского матча с Катаром (1:1) тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

    «Честно говоря, не ожидал на это такой шумной реакции, да еще с привкусом политики и безумными обвинениями в стремлении развалить наш футбол.

    Лично мне эта история представляется желанием придать сказанному тренером элемент скандальности. Сужу по вопросу, от которого так и попахивает провокацией.

    Если верить опубликованному тексту, то после матча с Катаром Карпина спросили: не хочет ли он дать совет уезжать из РПЛ всем, у кого есть хоть какая-то возможность? Известно, что способ получить зарубежный контракт в футболе только один – стабильная, высокого уровня игра, отвечающая требованиям клуба, который тебя приглашает. Иных возможностей выступать в другой стране быть не может.

    Замечу, что тех, кто за последние годы сумел заинтересовать европейские клубы, в нашем футболе – раз-два и обчелся», – сказал Романцев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19955

      ilichkadr 1 час назад

      Вообще-то уважающие себя люди на провокацию не отвечают или по-русски посылают на х..!

      0
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      Рейтинг: +2330

      spam2009 > ilichkadr 40 минут назад

      значит ты себя не уважаешь, раз отвечаешь, да и твой князь тоже. Вот от вас и попахивает

      1
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      Рейтинг: +19955

      ilichkadr > spam2009 34 минуты назад

      Отвечаешь кому?
      Сказанное выше всего лишь реплика. Романцев же подбросил говнеца своему коллеге. Свинарня она и есть свинарня. Люди меняются, а традиции всё те же.
      Так что ветерок дует с известной стороны. Ферштейн?

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      Рейтинг: +24494

      Persona_non_Grata > ilichkadr 21 минуту назад

      Кто ищет говнецо, тот его и найдет ( - какое говнецо подбросил Романцев ? "Поиск ведьм" приобрел уже достаточно "достойный" объем - все слова воспринимаются с какой то изощренной даже не "псевдопатриотической", а идиотической платформы !!! ((( Печально, что мы это уже проходили в своей истории, но наступаем на эти грабли вновь !!! (((

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      Рейтинг: +19955

      ilichkadr > Persona_non_Grata 4 минуты назад

      Мне непонятен сам комментарий Романцева. Зачем он это делает? Публично в СМИ поддержать Карпина, внести свои пять копеек? По мне, Олег ещё больше раздул идиотский провокационный вопрос журналюги и не менее не далёкий ответ Карпина.
      P.S. На его месте я бы промолчал .

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      Рейтинг: +6264

      Питерский князь 1 час назад

      Так мясное воспитание. Гнильцой попахивает!
      :)))

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