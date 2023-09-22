Дюков признался, что ему жаль Рубиалеса, которого затравили из-за поцелуя футболистки

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал скандал, в который попал Луис Рубиалес.

Рубиалес поцеловал Эрмосо после победы сборной на женском ЧМ.

Президент Королевской испанской футбольной федерации подвергся критике.

Рубиалес был вынужден покинуть свой пост.

«Я знаю Рубиалеса, отношусь к нему с большим уважением, он является человеком, который любит футбол, много сделал для развития футбола в Испании.

Но я, честно говоря, не видел того, что произошло во время финала, не следил внимательно за обсуждением этого момента. По-человечески мне его, конечно, жаль», – заявил Дюков.