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    • Дюков признался, что ему жаль Рубиалеса, которого затравили из-за поцелуя футболистки

    Дюков признался, что ему жаль Рубиалеса, которого затравили из-за поцелуя футболистки

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал скандал, в который попал Луис Рубиалес.

    • Рубиалес поцеловал Эрмосо после победы сборной на женском ЧМ.
    • Президент Королевской испанской футбольной федерации подвергся критике.
    • Рубиалес был вынужден покинуть свой пост.

    «Я знаю Рубиалеса, отношусь к нему с большим уважением, он является человеком, который любит футбол, много сделал для развития футбола в Испании.

    Но я, честно говоря, не видел того, что произошло во время финала, не следил внимательно за обсуждением этого момента. По-человечески мне его, конечно, жаль», – заявил Дюков.

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    Источник: ТАСС

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