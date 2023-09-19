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    • Лига чемпионов. «Ман Сити» победил «Црвену Звезду» (3:1), уступая после первого тайма

    Лига чемпионов. «Ман Сити» победил «Црвену Звезду» (3:1), уступая после первого тайма

    «Манчестер Сити» обыграл «Црвену Звезду» со счетом 3:1 в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Сербский клуб отличился на 45-й минуте единственным ударом по воротам в первом тайме.

    «Ман Сити» не забил в первые 45 минуты игры, нанеся 22 удара за тайм – это новый рекорд Лиги чемпионов.

    Английская команды трижды отличилась после перерыва и добыла победу. Дубль оформил Хулиан Альварес.

    Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур

    Манчестер Сити (Англия) – Црвена Звезда (Сербия) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Букари, 45; 1:1 – Альварес, 47; 2:1 – Альварес, 60; 3:1 – Родри, 73.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.09.2023 23:54
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