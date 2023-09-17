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    • РПЛ. «Факел» сыграл вничью с «Уралом» (0:0) в 1-м матче Ташуева и покинул последнее место

    РПЛ. «Факел» сыграл вничью с «Уралом» (0:0) в 1-м матче Ташуева и покинул последнее место

    «Факел» в восьмом туре РПЛ сыграл вничью с «Уралом». Это был дебют в команде для главного тренера воронежцев Сергея Ташуева.

    «Факел» покинул последнее место, отправив туда «Балтику». «Урал» остался пятым.

    «Урал» не может выиграть четыре матча подряд.

    У «Факела» в этом веке нет побед над «Уралом».

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Факел (Воронеж) – 0:0

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22238

      derrik2000 1 час назад

      Пока мне лично непонятно, чем Факел Ташуева будет лучше Факела Евсеева, но то, что сёдни достаточно длительными отрезками Факел ЗАПИРАЛ Урал в их зоне, вынуждав даже ОРАТЬ на своих игроков Гончаренко, я отметил для себя.
      Молодцы воронежцы.
      Победы придут ОБЯЗАТЕЛЬНО!

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