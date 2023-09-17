РПЛ. «Факел» сыграл вничью с «Уралом» (0:0) в 1-м матче Ташуева и покинул последнее место

«Факел» в восьмом туре РПЛ сыграл вничью с «Уралом». Это был дебют в команде для главного тренера воронежцев Сергея Ташуева.

«Факел» покинул последнее место, отправив туда «Балтику». «Урал» остался пятым.

«Урал» не может выиграть четыре матча подряд.

У «Факела» в этом веке нет побед над «Уралом».

Россия. РПЛ. 8-й тур

Урал (Екатеринбург) – Факел (Воронеж) – 0:0

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