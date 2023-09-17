РПЛ. «Факел» сыграл вничью с «Уралом» (0:0) в 1-м матче Ташуева и покинул последнее место

Пока мне лично непонятно, чем Факел Ташуева будет лучше Факела Евсеева, но то, что сёдни достаточно длительными отрезками Факел ЗАПИРАЛ Урал в их зоне, вынуждав даже ОРАТЬ на своих игроков Гончаренко, я отметил для себя.
Молодцы воронежцы.
Победы придут ОБЯЗАТЕЛЬНО!
«Факел» в восьмом туре РПЛ сыграл вничью с «Уралом». Это был дебют в команде для главного тренера воронежцев Сергея Ташуева.
«Факел» покинул последнее место, отправив туда «Балтику». «Урал» остался пятым.
«Урал» не может выиграть четыре матча подряд.
У «Факела» в этом веке нет побед над «Уралом».
Россия. РПЛ. 8-й тур
Урал (Екатеринбург) – Факел (Воронеж) – 0:0