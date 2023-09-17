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    Нобоа пожаловался на качество состава «Сочи»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа недоволен составом команды.

    – У вас есть лидер, который может завести команду, встряхнуть ее?

    – Это не проблема. Проблема – качество игроков, очень много молодых, им нужно время для адаптации – в том числе иностранцам. Нет таких, как Матео Кассьерра или Родригао, которые сразу адаптировались. Можно кричать, пихать, бегать больше… Но ситуация такая. Вадим Гаранин, Курбан Бердыев, Александр Точилин и сейчас Дмитрий Хохлов – это не вопрос тренера. У нас такая команда. Не хватает качества состава.

    – Нет ощущения, что будете бороться за выживание?

    – Мы не смотрим сейчас наверх. Смотрим вниз, у нас тяжелое место.

    • Накануне «Сочи» проиграл «Спартаку» в 8-м туре РПЛ (0:1).
    • Сочинцы только благодаря дополнительными показателям не идут в зоне переходных матчей.
    • Впереди у «Сочи» кубковый матч с ЦСКА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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