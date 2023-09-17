Нобоа пожаловался на качество состава «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа недоволен составом команды.

– У вас есть лидер, который может завести команду, встряхнуть ее?

– Это не проблема. Проблема – качество игроков, очень много молодых, им нужно время для адаптации – в том числе иностранцам. Нет таких, как Матео Кассьерра или Родригао, которые сразу адаптировались. Можно кричать, пихать, бегать больше… Но ситуация такая. Вадим Гаранин, Курбан Бердыев, Александр Точилин и сейчас Дмитрий Хохлов – это не вопрос тренера. У нас такая команда. Не хватает качества состава.

– Нет ощущения, что будете бороться за выживание?

– Мы не смотрим сейчас наверх. Смотрим вниз, у нас тяжелое место.