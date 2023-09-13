Изидор объяснил, почему выбрал именно «Зенит»

Новичок «Зенита» Вильсон Изидор прокомментировал переход в клуб из Санкт-Петербурга.
– Успели ли вы освоиться в городе и в команде?
– У меня уже было немного времени осмотреться, ознакомиться с городом. Санкт-Петербург – прекрасное, очень красивое место. Мне здесь очень нравится, в команде приняли хорошо. Я сейчас делаю все, чтобы набрать максимальную форму.
Мне чуть проще, потому что я немного говорю по-русски и понимаю португальский, так что в общении с партнерами по команде нет никаких проблем.
– С чем бы вы сравнили центр Санкт-Петербурга? Может быть, с Монако?
– Нет, я бы не стал сравнивать с Монако эту часть города. Что-то французское, безусловно, есть в духе города.
– Почему выбрали именно «Зенит»?
– Я выбрал «Зенит», потому что это самый большой клуб в России, чемпион. Во Франции все прекрасно знают о «Зените», поэтому для меня это был очень простой выбор.
- 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
- Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».