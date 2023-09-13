Изидор объяснил, почему выбрал именно «Зенит»

Новичок «Зенита» Вильсон Изидор прокомментировал переход в клуб из Санкт-Петербурга.

– Успели ли вы освоиться в городе и в команде?

– У меня уже было немного времени осмотреться, ознакомиться с городом. Санкт-Петербург – прекрасное, очень красивое место. Мне здесь очень нравится, в команде приняли хорошо. Я сейчас делаю все, чтобы набрать максимальную форму.

Мне чуть проще, потому что я немного говорю по-русски и понимаю португальский, так что в общении с партнерами по команде нет никаких проблем.

– С чем бы вы сравнили центр Санкт-Петербурга? Может быть, с Монако?

– Нет, я бы не стал сравнивать с Монако эту часть города. Что-то французское, безусловно, есть в духе города.

– Почему выбрали именно «Зенит»?

– Я выбрал «Зенит», потому что это самый большой клуб в России, чемпион. Во Франции все прекрасно знают о «Зените», поэтому для меня это был очень простой выбор.