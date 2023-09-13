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    Изидор объяснил, почему выбрал именно «Зенит»

    Новичок «Зенита» Вильсон Изидор прокомментировал переход в клуб из Санкт-Петербурга.

    – Успели ли вы освоиться в городе и в команде?

    – У меня уже было немного времени осмотреться, ознакомиться с городом. Санкт-Петербург – прекрасное, очень красивое место. Мне здесь очень нравится, в команде приняли хорошо. Я сейчас делаю все, чтобы набрать максимальную форму.

    Мне чуть проще, потому что я немного говорю по-русски и понимаю португальский, так что в общении с партнерами по команде нет никаких проблем.

    – С чем бы вы сравнили центр Санкт-Петербурга? Может быть, с Монако?

    – Нет, я бы не стал сравнивать с Монако эту часть города. Что-то французское, безусловно, есть в духе города.

    – Почему выбрали именно «Зенит»?

    – Я выбрал «Зенит», потому что это самый большой клуб в России, чемпион. Во Франции все прекрасно знают о «Зените», поэтому для меня это был очень простой выбор.

    • 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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