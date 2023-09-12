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    • Хлусевич рассказал, почему сборная России не обыграла Катар

    Хлусевич рассказал, почему сборная России не обыграла Катар

    Защитник сборной России Даниил Хлусевич отреагировал на ничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

    • Россия спаслась от поражения на 90-й минуте.
    • Национальная команда ни разу не победила в 3 сентябрьских матчах.
    • Сборная России отстранена от официальных матчей.

    «Что сегодня было? Не обыграли Катар – вот что. Не могу сказать, что не получилось. Посмотрим игру, потом разберeм, Валерий Георгиевич скажет нам, что не так. Больше всего проблема в концентрации и отношении к самой игре. Не было ничего удивительного – всe было предсказуемо. Соперник делал то, что нам и говорили.

    Из-за чего не хватило концентрации? Может, потому что товарищеский матч. Мотивация играть за сборную есть у всех. Говорю за себя, по ребятам тоже это видно, все хотят играть.

    Расслабляет статус матча? Если бы мы забили семь, может, и расслаблял бы. А мы Катар не можем обыграть. Надо работать над собой – каждый должен это делать.

    Есть злость на себя. Хочется играть за сборную, хочется выигрывать», – сказал Хлусевич.

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    Источник: «Чемпионат»

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