Хлусевич рассказал, почему сборная России не обыграла Катар

Защитник сборной России Даниил Хлусевич отреагировал на ничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

Россия спаслась от поражения на 90-й минуте.

Национальная команда ни разу не победила в 3 сентябрьских матчах.

Сборная России отстранена от официальных матчей.

«Что сегодня было? Не обыграли Катар – вот что. Не могу сказать, что не получилось. Посмотрим игру, потом разберeм, Валерий Георгиевич скажет нам, что не так. Больше всего проблема в концентрации и отношении к самой игре. Не было ничего удивительного – всe было предсказуемо. Соперник делал то, что нам и говорили.

Из-за чего не хватило концентрации? Может, потому что товарищеский матч. Мотивация играть за сборную есть у всех. Говорю за себя, по ребятам тоже это видно, все хотят играть.

Расслабляет статус матча? Если бы мы забили семь, может, и расслаблял бы. А мы Катар не можем обыграть. Надо работать над собой – каждый должен это делать.

Есть злость на себя. Хочется играть за сборную, хочется выигрывать», – сказал Хлусевич.