Изидор объяснил, почему перешел из «Локомотива» в «Зенит»

Нападающий Вильсон Изидор прокомментировал переход из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды.

– Вам довелось сыграть против «Зенита». Что думали о сине-бело-голубых в тот момент и что думаете сейчас?

– Да, я играл против «Зенита» дважды – один раз мы проиграли 0:5, второй раз – 1:3, поэтому воспоминания о тех матчах не самые приятные. Но, когда играешь против «Зенита», понимаешь, что это самый большой клуб России, это как «ПСЖ» во Франции.

Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь и продолжать свое развитие вместе с этими парнями и с этим городом. Это точно пойдет мне только на пользу.