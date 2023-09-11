Изидор объяснил, почему перешел из «Локомотива» в «Зенит»

Нападающий Вильсон Изидор прокомментировал переход из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды.
– Вам довелось сыграть против «Зенита». Что думали о сине-бело-голубых в тот момент и что думаете сейчас?
– Да, я играл против «Зенита» дважды – один раз мы проиграли 0:5, второй раз – 1:3, поэтому воспоминания о тех матчах не самые приятные. Но, когда играешь против «Зенита», понимаешь, что это самый большой клуб России, это как «ПСЖ» во Франции.
Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь и продолжать свое развитие вместе с этими парнями и с этим городом. Это точно пойдет мне только на пользу.
- 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
- Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».
Источник: сайт «Зенита»