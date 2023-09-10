«МЮ» отстранил Антони – его обвинили в домогательствах и домашнем насилии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони отстранен от матчей и тренировок с основой «до дальнейшего уведомления». Это совместное решение игрока и клуба.

Причина – обвинения Антони в сексуальных домогательствах и домашнем насилии.

Футболист пока будет в Бразилии, чтобы сотрудничать со следствием.