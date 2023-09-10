«МЮ» отстранил Антони – его обвинили в домогательствах и домашнем насилии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони отстранен от матчей и тренировок с основой «до дальнейшего уведомления». Это совместное решение игрока и клуба.
Причина – обвинения Антони в сексуальных домогательствах и домашнем насилии.
Футболист пока будет в Бразилии, чтобы сотрудничать со следствием.
- Антони куплен год назад у «Аякса» за 95 миллионов евро.
- В этом сезоне 23-летний игрок успел провести 4 матча АПЛ.
- На счету Антони 15 матчей за сборную Бразилии и 2 гола.
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»