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    • 33-летняя банкир обвинила вингера «МЮ» Антони в домогательствах: вот ее фото

    33-летняя банкир обвинила вингера «МЮ» Антони в домогательствах: вот ее фото

    Банкир Ингрид Лана дала скандальное интервью, в ходе которого выдвинула обвинения в адрес Антони из «Манчестер Юнайтед».

    Бразильский вингер якобы напал на нее, а также склонял к сексу.

    «В октябре прошлого года я приехала к нему домой. Моей целью был только бизнес. Но когда я пришла туда, то поняла, что у него есть скрытые мотивы.

    Он попытался заняться со мной сексом, но я не хотела. Он оттолкнул меня к стене, и я ударилась головой», – заявила Лана в интервью телеканалу RecordTV.

    Вот несколько фотографий 33-летнего банкира из ее соцсетей.

    Для 23-летнего Антони это не первые обвинения такого рода. Ранее в домашнем насилии и угрозах его обвинила собственная девушка.

    Британская полиция ведет расследование, а самого футболиста исключили из состава сборной Бразилии «в целях защиты предполагаемой жертвы».

    Фото: Folha de S.Paulo, соцсети Ингрид Ланы

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +19626

      NewLife 4 часа назад

      Он обманом склонил меня к сексу. В чем был обман ? Сказал, что мне понравится))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      Питерский князь 5 часов назад

      Да она инопланетянка.
      Что по головеине заметно?


      Кто взрослый тот поймет; приехала к мужику ДОМОЙ, чисто заняться бизнесом.

      Ну и страшна баба. Я бы с ней бизнесом не хотел заняться.
      :))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      biber ru 7 часов назад

      Расстроил планы на замужество потрёпанной девахи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1425

      mama1991 7 часов назад

      В дурке все стабильно. Новый механизм запада по уничтожению союза М/Ж заметьте в основном фигурируют знаменитые люди, для резонанса. Клоуны

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1865

      Таврида 13 часов назад

      Она в банке спермы работает?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      russkiisergei 14 часов назад

      на девочку по вызову похожа. вот и решил вдуть ей

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6120

      Дядя Серёжа > russkiisergei 9 часов назад

      Что значит похожа, она и есть. Может недоплатил? Вот она и банкует, банкир

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12629

      DeStar 14 часов назад

      понеслась

      0
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