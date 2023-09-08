33-летняя банкир обвинила вингера «МЮ» Антони в домогательствах: вот ее фото

Банкир Ингрид Лана дала скандальное интервью, в ходе которого выдвинула обвинения в адрес Антони из «Манчестер Юнайтед».

Бразильский вингер якобы напал на нее, а также склонял к сексу.

«В октябре прошлого года я приехала к нему домой. Моей целью был только бизнес. Но когда я пришла туда, то поняла, что у него есть скрытые мотивы.

Он попытался заняться со мной сексом, но я не хотела. Он оттолкнул меня к стене, и я ударилась головой», – заявила Лана в интервью телеканалу RecordTV.

Вот несколько фотографий 33-летнего банкира из ее соцсетей.

Для 23-летнего Антони это не первые обвинения такого рода. Ранее в домашнем насилии и угрозах его обвинила собственная девушка.

Британская полиция ведет расследование, а самого футболиста исключили из состава сборной Бразилии «в целях защиты предполагаемой жертвы».

Фото: Folha de S.Paulo, соцсети Ингрид Ланы