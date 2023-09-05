Вингера сборной Бразилии исключили из состава на фоне подозрений в домашнем насилии

Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила об изменении в составе сборной на сентябрьские матчи.

Из заявки исключили вингера «Манчестер Юнайтед» Антони. Он подозревается в домашнем насилии и угрозах своей девушке.

В заявлении CBF говорится, что Антони убрали из состава «в целях защиты предполагаемой жертвы».

Вместо него в сборную вызвали нападающего «Арсенала» Габриэля Жезуса.