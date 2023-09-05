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    • Вингера сборной Бразилии исключили из состава на фоне подозрений в домашнем насилии

    Вингера сборной Бразилии исключили из состава на фоне подозрений в домашнем насилии

    Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила об изменении в составе сборной на сентябрьские матчи.

    Из заявки исключили вингера «Манчестер Юнайтед» Антони. Он подозревается в домашнем насилии и угрозах своей девушке.

    В заявлении CBF говорится, что Антони убрали из состава «в целях защиты предполагаемой жертвы».

    Вместо него в сборную вызвали нападающего «Арсенала» Габриэля Жезуса.

    • Бразилия сыграет с Боливией и Перу в квалификации ЧМ-2026.

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    Источник: сайт Бразильской конфедерации футбола

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    05.09.2023 01:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +153

      Not angry fan 5 сентября, 19:46

      Ну, правильный выбор, всё в интересах сборной, Жезус однозначно лучше!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1422

      mama1991 5 сентября, 08:58

      Гдето в испании есть уже один куколд по имени зеленый вуд

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      MANCHESTER_RED_MAN 5 сентября, 02:32

      На матчах МЮ сконцентрируется

      0
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