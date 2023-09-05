Вингера сборной Бразилии исключили из состава на фоне подозрений в домашнем насилии

Ну, правильный выбор, всё в интересах сборной, Жезус однозначно лучше!
Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила об изменении в составе сборной на сентябрьские матчи.
Из заявки исключили вингера «Манчестер Юнайтед» Антони. Он подозревается в домашнем насилии и угрозах своей девушке.
В заявлении CBF говорится, что Антони убрали из состава «в целях защиты предполагаемой жертвы».
Вместо него в сборную вызвали нападающего «Арсенала» Габриэля Жезуса.
- Бразилия сыграет с Боливией и Перу в квалификации ЧМ-2026.