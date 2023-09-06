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    • Бевеев из «Урала» объяснил, почему ему не понравился Шалимов

    Бевеев из «Урала» объяснил, почему ему не понравился Шалимов

    Защитник «Урала» Мингиян Бевеев признался, что ему не нравился бывший главный тренер команды Игорь Шалимов.

    «Для меня было удивительно, что я слышал на теории. Что, мол, мы сами должны знать, кто как играет. Футбол всe равно развивается, какие‑то мелочи, детали есть.

    Я говорю открыто, как есть: он мне не понравился. А так, он спас команду в позапрошлом году от вылета. Все смотрели, как из пяти игр выиграть пять. Наверное, какие‑то качества есть, просто я их не застал», – сказал Бевеев.

    • Шалимов был в «Урале» в 2021-2022 годах.
    • Тренер год без работы.
    • Сейчас «Урал» тренирует Виктор Гончаренко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.09.2023 21:15
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +938

      sined1951 9 часов назад

      Шалимова после отставки из Урала постоянно "мочат" на этом канале. Похоже на заказ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      The only one 12 часов назад

      почему ему не понравился Шалимов?- не вкусный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2453

      evgevg13 13 часов назад

      Что бы печатать нормальные новости надо хоть немного работать. А зачем? Хренотень напечатаем- читатели всё сожрут...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2234

      alll-333 13 часов назад

      Админы: как не стыдно: это интервью, только расширенное было напечатано в БИЗНЕС Online Спорте 11 февраля этого года. А вы выдаёте за свежую новость. Не хорошо...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      The only one 13 часов назад

      Это тенденция: тот, кто полный ноль в игре в обязательном порядке делает высеры в прессе. На большего же не ума, ни таланта нету.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1120

      Чехов на Садовой 18 часов назад

      Блювеев - хам и костолом. Он хоть 8 классов закончил?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -74

      diamondfan 20 часов назад

      Ейблеев!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9286

      vladik12 21 час назад

      Ептвою мать. Более странного высера сегодня не видал.

      До невозможности средний игрочишка РПЛ что-то вякает про человека, игравшего в Серии А, забивавшего там, бывшего не на последних ролях в сборной.

      Мингиян, ты не достиг и 10 процентов, чего в футбольной жизни достиг Шаля. Поэтому прикрой рот и радуйся, что Гриша дал тебе шанс играть в РПЛ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16149

      Алексей З 22 часа назад

      Дожили, никакущий игрок даёт оценку бывшему тренеру.

      5
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