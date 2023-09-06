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  • Бевеев из «Урала» объяснил, почему ему не понравился Шалимов

Бевеев из «Урала» объяснил, почему ему не понравился Шалимов

6 сентября 2023, 21:15
7

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев признался, что ему не нравился бывший главный тренер команды Игорь Шалимов.

«Для меня было удивительно, что я слышал на теории. Что, мол, мы сами должны знать, кто как играет. Футбол всe равно развивается, какие‑то мелочи, детали есть.

Я говорю открыто, как есть: он мне не понравился. А так, он спас команду в позапрошлом году от вылета. Все смотрели, как из пяти игр выиграть пять. Наверное, какие‑то качества есть, просто я их не застал», – сказал Бевеев.

  • Шалимов был в «Урале» в 2021-2022 годах.
  • Тренер год без работы.
  • Сейчас «Урал» тренирует Виктор Гончаренко.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Бевеев Мингиян Шалимов Игорь
Комментарии (7)
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vladik12
1694029362
Ептвою мать. Более странного высера сегодня не видал. До невозможности средний игрочишка РПЛ что-то вякает про человека, игравшего в Серии А, забивавшего там, бывшего не на последних ролях в сборной. Мингиян, ты не достиг и 10 процентов, чего в футбольной жизни достиг Шаля. Поэтому прикрой рот и радуйся, что Гриша дал тебе шанс играть в РПЛ.
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diamondfan
1694031775
Ейблеев!
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Чехов на Садовой
1694038873
Блювеев - хам и костолом. Он хоть 8 классов закончил?
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Просто-333
1694057205
Админы: как не стыдно: это интервью, только расширенное было напечатано в БИЗНЕС Online Спорте 11 февраля этого года. А вы выдаёте за свежую новость. Не хорошо...
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evgevg13
1694058210
Что бы печатать нормальные новости надо хоть немного работать. А зачем? Хренотень напечатаем- читатели всё сожрут...
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sined1951
1694069406
Шалимова после отставки из Урала постоянно "мочат" на этом канале. Похоже на заказ.
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the teacher
1694168526
Алкаша Шалимова мы хоть как-то знаем, но кто такой блат Бавеев? )))
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