Бевеев из «Урала» объяснил, почему ему не понравился Шалимов

Шалимова после отставки из Урала постоянно "мочат" на этом канале. Похоже на заказ.
Защитник «Урала» Мингиян Бевеев признался, что ему не нравился бывший главный тренер команды Игорь Шалимов.
«Для меня было удивительно, что я слышал на теории. Что, мол, мы сами должны знать, кто как играет. Футбол всe равно развивается, какие‑то мелочи, детали есть.
Я говорю открыто, как есть: он мне не понравился. А так, он спас команду в позапрошлом году от вылета. Все смотрели, как из пяти игр выиграть пять. Наверное, какие‑то качества есть, просто я их не застал», – сказал Бевеев.
- Шалимов был в «Урале» в 2021-2022 годах.
- Тренер год без работы.
- Сейчас «Урал» тренирует Виктор Гончаренко.