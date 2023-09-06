Бевеев из «Урала» объяснил, почему ему не понравился Шалимов

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев признался, что ему не нравился бывший главный тренер команды Игорь Шалимов.

«Для меня было удивительно, что я слышал на теории. Что, мол, мы сами должны знать, кто как играет. Футбол всe равно развивается, какие‑то мелочи, детали есть.

Я говорю открыто, как есть: он мне не понравился. А так, он спас команду в позапрошлом году от вылета. Все смотрели, как из пяти игр выиграть пять. Наверное, какие‑то качества есть, просто я их не застал», – сказал Бевеев.