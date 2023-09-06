Комбаров оценил тренировки Абаскаля в «Спартаке»

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров посетил тренировку «Спартака» в рамках обучения в Академии РФС на лицензию Pro.

«Тренировки интенсивные, интересные. К сожалению, не все футболисты присутствовали в силу того, что многие в сборной.

По одной тренировке тяжело судить о методике Абаскаля, тем более,когда тренер подстраивает занятие под тех игроков, которые есть. Всего их было 10-12 человек из основного состава, остальные были из молодежной команды», – сказал Комбаров.