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    • Кержаков рассказал о реакции Семака на его кошмарную ошибку в матче с ЦСКА

    Кержаков рассказал о реакции Семака на его кошмарную ошибку в матче с ЦСКА

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о своей голевой ошибке в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА.

    • Матч завершился со счетом 1:1.
    • ЦСКА забил первым усилиями Антона Заболотного.
    • Форвард воспользовался ошибкой Кержакова возле собственных ворот.

    – Такой гол, как в матче с ЦСКА – кошмар для любого вратаря. Как перевернул эту страницу?

    – Практически сразу же. Сделал это намеренно, чтобы ребята почувствовали: я не потерял уверенность. И как-то все само прошло.

    Перед выходом на второй тайм Богданыч сказал: «Слушай, ничего страшного не произошло. Продолжай разыгрывать мяч. Все нормально». Ошибки случаются, это часть футбола. Не я первый, не я последний.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3181

      alefreddy 1 час назад

      алаверды от Селихова

      0
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      Рейтинг: +297

      Боров мясной 1 час назад

      Долг вернул Заболотному, карточный долг надо вернуть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 часа назад

      Раззява в раме!

      1
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