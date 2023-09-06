Кержаков рассказал о реакции Семака на его кошмарную ошибку в матче с ЦСКА

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о своей голевой ошибке в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА.

Матч завершился со счетом 1:1.

ЦСКА забил первым усилиями Антона Заболотного.

Форвард воспользовался ошибкой Кержакова возле собственных ворот.

– Такой гол, как в матче с ЦСКА – кошмар для любого вратаря. Как перевернул эту страницу?

– Практически сразу же. Сделал это намеренно, чтобы ребята почувствовали: я не потерял уверенность. И как-то все само прошло.

Перед выходом на второй тайм Богданыч сказал: «Слушай, ничего страшного не произошло. Продолжай разыгрывать мяч. Все нормально». Ошибки случаются, это часть футбола. Не я первый, не я последний.