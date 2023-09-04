Названы два новых претендента на Изидора

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может продолжить карьеру в Сербии, Греции или Турции.

«Изидор продолжает находится во Франции и, вероятно, не вернется в Россию как минимум до конца трансферного окна во всей Европе. Реальными вариантами для перехода форварда являются Греция (окно открыто до 11 сентября), Сербия и Турция (до 15 сентября).

Предложения в «Локомотив» присылали «Олимпиакос» и «Црвена Звезда», российская сторона отклонила их, так как с финансовой точки зрения они были неприемлемыми. При этом железнодорожники направили ответные предложения, переговоры не завершены.

Также интерес к Изидору проявляет один из клубов турецкой Суперлиги. Переговоры между сторонами начались, но до официальных предложений дело на данный момент не дошло», – сообщает «Матч ТВ».