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    Названы два новых претендента на Изидора

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может продолжить карьеру в Сербии, Греции или Турции.

    «Изидор продолжает находится во Франции и, вероятно, не вернется в Россию как минимум до конца трансферного окна во всей Европе. Реальными вариантами для перехода форварда являются Греция (окно открыто до 11 сентября), Сербия и Турция (до 15 сентября).

    Предложения в «Локомотив» присылали «Олимпиакос» и «Црвена Звезда», российская сторона отклонила их, так как с финансовой точки зрения они были неприемлемыми. При этом железнодорожники направили ответные предложения, переговоры не завершены.

    Также интерес к Изидору проявляет один из клубов турецкой Суперлиги. Переговоры между сторонами начались, но до официальных предложений дело на данный момент не дошло», – сообщает «Матч ТВ».

    • Француз самовольно покинул Россию.
    • Он отказывается возвращаться в расположение клуба, несмотря на действующий контракт.
    • В конце лета «Локо» отклонил предложения «Марселя» и «Метца» об аренде нападающего.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2023 18:50
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