«Вечное, будущее и прошлое»: ЦСКА – о резонансном фото Фернандеса и Акинфеева

Яркое фото?
Это скрин из видео.
Через долю секунды Игорь пожмёт руку
Марио.
А кому выгодна вражда между великими клубами?
В ЦСКА отреагировали на яркое фото вратаря Игоря Акинфеева с защитником «Зенита» Марио Фернандесом перед матчем 7-го тура РПЛ.
«Вечное, будущее и прошлое, – подписала фото пресс-служба ЦСКА.
- Марио вышел в старте «Зенита» и был заменен на 82-й минуте.
- На 88-й минуте он пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
- Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022-й год.