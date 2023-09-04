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    • «Вечное, будущее и прошлое»: ЦСКА – о резонансном фото Фернандеса и Акинфеева

    «Вечное, будущее и прошлое»: ЦСКА – о резонансном фото Фернандеса и Акинфеева

    В ЦСКА отреагировали на яркое фото вратаря Игоря Акинфеева с защитником «Зенита» Марио Фернандесом перед матчем 7-го тура РПЛ.

    «Вечное, будущее и прошлое, – подписала фото пресс-служба ЦСКА.

    • Марио вышел в старте «Зенита» и был заменен на 82-й минуте.
    • На 88-й минуте он пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
    • Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022-й год.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    04.09.2023 16:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5255

      Эном айс 4 сентября, 17:16

      Яркое фото?
      Это скрин из видео.
      Через долю секунды Игорь пожмёт руку
      Марио.
      А кому выгодна вражда между великими клубами?

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