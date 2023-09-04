Радимов объяснил ошибку Кержакова в матче ЦСКА – «Зенит»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил действия вратаря Михаила Кержакова, приведшие к голу ЦСКА.

Матч завершился со счетом 1:1.

ЦСКА забил первым усилиями Антона Заболотного.

Форвард воспользовался ошибкой Кержакова возле собственных ворот.

«Я очень люблю Мишаню Кержакова. Ну тут он сам понимает, что его ошибка.

Но в его защиту чуть скажу: защитник отдал ему очень плохой пас. Можно было попробовать сразу вынести мяч, но он понадеялся, что выкрутится.

Часть вины должен взять на себя Алип, так как передача была плохая. А у ЦСКА в воротах был Акинфеев. Если бы не он, то «Зенит» додавил бы московскую команду», – считает Радимов.