Радимов объяснил ошибку Кержакова в матче ЦСКА – «Зенит»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил действия вратаря Михаила Кержакова, приведшие к голу ЦСКА.
- Матч завершился со счетом 1:1.
- ЦСКА забил первым усилиями Антона Заболотного.
- Форвард воспользовался ошибкой Кержакова возле собственных ворот.
«Я очень люблю Мишаню Кержакова. Ну тут он сам понимает, что его ошибка.
Но в его защиту чуть скажу: защитник отдал ему очень плохой пас. Можно было попробовать сразу вынести мяч, но он понадеялся, что выкрутится.
Часть вины должен взять на себя Алип, так как передача была плохая. А у ЦСКА в воротах был Акинфеев. Если бы не он, то «Зенит» додавил бы московскую команду», – считает Радимов.
Источник: «Матч ТВ»