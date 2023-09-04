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    Радимов объяснил ошибку Кержакова в матче ЦСКА – «Зенит»

    Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил действия вратаря Михаила Кержакова, приведшие к голу ЦСКА.

    • Матч завершился со счетом 1:1.
    • ЦСКА забил первым усилиями Антона Заболотного.
    • Форвард воспользовался ошибкой Кержакова возле собственных ворот.

    «Я очень люблю Мишаню Кержакова. Ну тут он сам понимает, что его ошибка.

    Но в его защиту чуть скажу: защитник отдал ему очень плохой пас. Можно было попробовать сразу вынести мяч, но он понадеялся, что выкрутится.

    Часть вины должен взять на себя Алип, так как передача была плохая. А у ЦСКА в воротах был Акинфеев. Если бы не он, то «Зенит» додавил бы московскую команду», – считает Радимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2023 11:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +102454

      zigbert 4 сентября, 23:07

      Теперь уже нет смысла защищать Кержакова, его ошибка очевидна.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1535

      rac531 4 сентября, 13:03

      Этому блатному вратаришке следует поменьше с мегафоном бегать и скандировть: «Сосать, «Спартак»!», а больше тренироваться.

      2
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      Рейтинг: +18

      wlad wm--google 4 сентября, 11:55

      Радим лукавит, такие "ошибки" в спортшколе не совершают, что делала оборона Зенита, играя в квадрат вмсвоей штрафной под прессингом. Скорей всего обычный ставочный гол

      0
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