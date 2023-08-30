Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» – «Зенит», 3 тур кубка России. Прямой эфир матча начнется 30 августа 2023 в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдет в Калининграде на стадионе «Ростех Арена».

Стартовые составы команд:

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Гассама, Дудиев, Энрикес, Пряхин, Остойич, Мусаев, Аванесян, Ламейра, Лазарев.

Главный тренер: Сергей Игнашевич

«Зенит»: Васютин, Фернандес, Алип, Круговой, Сутормин, Коваленко, Васильев, Ерохин, Бакаев, Мантуан, Сергеев.

Главный тренер: Сергей Семак

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Балтика» – «Зенит»

Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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