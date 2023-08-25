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    Пятая по силе сборная Африки готова сыграть с Россией

    Сборная Египта готова провести товарищеский матч с Россией, но не в 2023 году.

    Соответствующее заявление сделал член технического отдела Египетской футбольной ассоциации Эхаб Эль Коми.

    «Мы приветствуем идею проведения товарищеского матча со сборной России в будущем, но не в этом году. Этой осенью у нас уже утвержден график игр: 8 сентября – встреча с Эфиопией, а 12 сентября товарищеский матч с Тунисом.

    У нас нет конкретного предложения от РФС, но если оно поступит, нам будут важны детали сделки. Главное – место проведения товарищеского матча – в России или Египте.

    Для нас не проблема подготовиться к матчу между нашими национальными командами. В будущем мы открыты и готовы к этому», – сказал Эль Коми.

    • Египет – 34-я сборная в рейтинге ФИФА (5-я среди африканских).
    • Россия полтора года отстранена от участия в международных турнирах.
    • В сентябре команда Валерия Карпина встретится с Катаром.

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    Источник: Sport24

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