Пятая по силе сборная Африки готова сыграть с Россией

Сборная Египта готова провести товарищеский матч с Россией, но не в 2023 году.

Соответствующее заявление сделал член технического отдела Египетской футбольной ассоциации Эхаб Эль Коми.

«Мы приветствуем идею проведения товарищеского матча со сборной России в будущем, но не в этом году. Этой осенью у нас уже утвержден график игр: 8 сентября – встреча с Эфиопией, а 12 сентября товарищеский матч с Тунисом.

У нас нет конкретного предложения от РФС, но если оно поступит, нам будут важны детали сделки. Главное – место проведения товарищеского матча – в России или Египте.

Для нас не проблема подготовиться к матчу между нашими национальными командами. В будущем мы открыты и готовы к этому», – сказал Эль Коми.