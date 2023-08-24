Опубликован состав молодежной сборной России на сентябрьские матчи: все футболисты рождены в один год

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Иваном Шабаровым определился с заявкой на ближайшие игры.

В состав включены 23 футболиста – все они 2005-го года рождения.

Вратари: Михаил Цулая («Ростов»), Тимофей Митров («Локомотив»), Александр Дeгтев («Сочи»);

Защитники: Михаил Рядно, Вадим Чурилов (оба – ЦСКА), Евгений Лукиных («Локомотив»), Никита Бозов («Спартак»), Никита Лобов («Зенит»), Герман Игнатов («Ростов»), Максим Балахонов («Динамо»), Алан Агаев («Родина»);

Полузащитники: Михаил Щетинин, Алексей Батраков (оба – «Локомотив»), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (оба – ЦСКА), Алексей Колтаков («Ростов»), Григорий Ловцов («Краснодар»), Константин Воинков («Зенит»), Егор Смелов («Динамо»), Илья Ишков («Урал»), Денис Пушкарeв («Волгарь»);

Нападающие: Антон Шамонин («Ростов»), Лука Згурский (ЦСКА).