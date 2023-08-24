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    • Опубликован состав молодежной сборной России на сентябрьские матчи: все футболисты рождены в один год

    Опубликован состав молодежной сборной России на сентябрьские матчи: все футболисты рождены в один год

    Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Иваном Шабаровым определился с заявкой на ближайшие игры.

    В состав включены 23 футболиста – все они 2005-го года рождения.

    Вратари: Михаил Цулая («Ростов»), Тимофей Митров («Локомотив»), Александр Дeгтев («Сочи»);

    Защитники: Михаил Рядно, Вадим Чурилов (оба – ЦСКА), Евгений Лукиных («Локомотив»), Никита Бозов («Спартак»), Никита Лобов («Зенит»), Герман Игнатов («Ростов»), Максим Балахонов («Динамо»), Алан Агаев («Родина»);

    Полузащитники: Михаил Щетинин, Алексей Батраков (оба – «Локомотив»), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (оба – ЦСКА), Алексей Колтаков («Ростов»), Григорий Ловцов («Краснодар»), Константин Воинков («Зенит»), Егор Смелов («Динамо»), Илья Ишков («Урал»), Денис Пушкарeв («Волгарь»);

    Нападающие: Антон Шамонин («Ростов»), Лука Згурский (ЦСКА).

    • Учебно-тренировочный сбор пройдет со 2 по 12 сентября.
    • 8 и 11 сентября россияне проведут 2 товарищеских матча со сверстниками из Узбекистана.
    • Ранее главная сборная обнародовала расширенный состав из 36 игроков.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 20:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +417

      Napaleon Banapart 1 час назад

      Все футболисты рождены в один год.... В один месяц в один день и в одном городе.

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