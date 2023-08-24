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    • Безбородов вернулся к судейству в РПЛ после скандала в матче «Ахмат» – ЦСКА

    Безбородов вернулся к судейству в РПЛ после скандала в матче «Ахмат» – ЦСКА

    Стали известны судейские назначения на матчи 6-го тура РПЛ.

    К работе вернулся Владислав Безбородов, который не получал назначений три тура подряд из-за скандала в матче «Ахмат» – ЦСКА (2:3).

    Безбородов будет работать на VAR в игре между «Сочи» и «Локомотивом».

    • Арбитр удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти в матче в Грозном.
    • У судьи возникли проблемы со связью с ассистентами VAR в моменте с перебитым пенальти.
    • По окончании игры Безбородов нахамил журналисту.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3792

      ПалкоВводецъ (returned) 1 минуту назад

      Ну вот и вернулся один из многих хряковских личных судей. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      eugen-han 1 час назад

      А Галимов уже который матч на VARе работает. Амнистия?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56784

      MaxRnD 2 часа назад

      Вилкова и Лампочкина можно тоже вернуть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +294

      Боров мясной 2 часа назад

      Этот Безбородов знатная продажная сволочь!

      1
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      Рейтинг: +886

      bratskij 2 часа назад

      ОООО корупционера за взятку выпустили, все таки решил поделится.

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