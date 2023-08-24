Безбородов вернулся к судейству в РПЛ после скандала в матче «Ахмат» – ЦСКА

Стали известны судейские назначения на матчи 6-го тура РПЛ.

К работе вернулся Владислав Безбородов, который не получал назначений три тура подряд из-за скандала в матче «Ахмат» – ЦСКА (2:3).

Безбородов будет работать на VAR в игре между «Сочи» и «Локомотивом».