Безбородов вернулся к судейству в РПЛ после скандала в матче «Ахмат» – ЦСКА

Ну вот и вернулся один из многих хряковских личных судей. Гыгыгы
Стали известны судейские назначения на матчи 6-го тура РПЛ.
К работе вернулся Владислав Безбородов, который не получал назначений три тура подряд из-за скандала в матче «Ахмат» – ЦСКА (2:3).
Безбородов будет работать на VAR в игре между «Сочи» и «Локомотивом».
- Арбитр удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти в матче в Грозном.
- У судьи возникли проблемы со связью с ассистентами VAR в моменте с перебитым пенальти.
- По окончании игры Безбородов нахамил журналисту.