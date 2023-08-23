Судья матча «Муром» – 2DROTS получил травму – вышел 17-летний резервный

Главный судья матча 1/128 Фонбет Кубка России между «Муромом» и 2DROTS (1:3) Артем Смолин травмировался во втором тайме.

Вместо вологжанина в поле вышел помощник с линии. С флагом же судить стал 17-летний резервный рефери Игoрь Калинин. Это его дебют в профессиональном турнире.

После игры Смолин сообщил журналисту Севастиану Терлецкому, что у него проблемы с икроножной мышцей.

Судья в прошлом сезоне работал в Первой лиге.

По профессии он футбольный тренер.

Скриншот эфира «Матч ТВ»