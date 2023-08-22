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    • Умяров – о затяжках времени «Зенитом»: «Спартаку» такому учиться и учиться»

    Умяров – о затяжках времени «Зенитом»: «Спартаку» такому учиться и учиться»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров недоволен, что «Зенит» в матче пятого тура РПЛ (1:3) тянул время.

    «Когда к тебе постоянно подходят, что-то говорят, подначивают, тянут время, конечно, это сбивает проигрывающую команду. Но такое поведение – часть игры. Нам еще такому учиться и учиться. Бразильцы в «Зените» добиваются результата, делают все для победы. Для их команды это нормально», – сказал Умяров.

    • У «Зенита» дубль оформил Вендел.
    • У «Спартака» единственный гол с пенальти забил Александр Соболев.
    • У москвичей 2 поражения подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +335

      erybov1965 12 минут назад

      Прежде всего Умярову и большинству спартаковцев,надо научиться настраиваться на игру,как на "последний бой",если конечно они хотят выигрывать важные матчи.Чтобы потом не придумывать причины поражений.

      1
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      Рейтинг: +3771

      ПалкоВводецъ (returned) 24 минуты назад

      В общем хряки в очередной раз деклассированы. Что подтверждает, что Зенит классом выше сви ней. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +3013

      alefreddy 36 минут назад

      да тебе сколько не дай в ворота не попадешь только умеешь за голову держаться

      1
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      Рейтинг: +2744

      Болотоход 38 минут назад

      Помойка дырявая одним словом! Бакланы.

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