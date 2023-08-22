Умяров – о затяжках времени «Зенитом»: «Спартаку» такому учиться и учиться»

Прежде всего Умярову и большинству спартаковцев,надо научиться настраиваться на игру,как на "последний бой",если конечно они хотят выигрывать важные матчи.Чтобы потом не придумывать причины поражений.
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров недоволен, что «Зенит» в матче пятого тура РПЛ (1:3) тянул время.
«Когда к тебе постоянно подходят, что-то говорят, подначивают, тянут время, конечно, это сбивает проигрывающую команду. Но такое поведение – часть игры. Нам еще такому учиться и учиться. Бразильцы в «Зените» добиваются результата, делают все для победы. Для их команды это нормально», – сказал Умяров.
- У «Зенита» дубль оформил Вендел.
- У «Спартака» единственный гол с пенальти забил Александр Соболев.
- У москвичей 2 поражения подряд.