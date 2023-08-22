Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Умяров – о затяжках времени «Зенитом»: «Спартаку» такому учиться и учиться»

Умяров – о затяжках времени «Зенитом»: «Спартаку» такому учиться и учиться»

22 августа 2023, 20:18
12

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров недоволен, что «Зенит» в матче пятого тура РПЛ (1:3) тянул время.

«Когда к тебе постоянно подходят, что-то говорят, подначивают, тянут время, конечно, это сбивает проигрывающую команду. Но такое поведение – часть игры. Нам еще такому учиться и учиться. Бразильцы в «Зените» добиваются результата, делают все для победы. Для их команды это нормально», – сказал Умяров.

  • У «Зенита» дубль оформил Вендел.
  • У «Спартака» единственный гол с пенальти забил Александр Соболев.
  • У москвичей 2 поражения подряд.

Еще по теме:
Департамент судейства РФС оценил решение Карасева назначить пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом» 12
Полиция задержала фаната «Спартака», облившего пивом корреспондента «Матч ТВ» 4
Ловчев: «Абаскаль поплыл – он стратегически слаб» 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Умяров Наиль
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1692725186
да тебе сколько не дай в ворота не попадешь только умеешь за голову держаться
Ответить
erybov1965
1692726651
Прежде всего Умярову и большинству спартаковцев,надо научиться настраиваться на игру,как на "последний бой",если конечно они хотят выигрывать важные матчи.Чтобы потом не придумывать причины поражений.
Ответить
Ziklop
1692727935
скромняга! вы это умеете это делать и руками хватать соперника, с ногами всё намного хуже.
Ответить
Купа Купыч
1692728555
Как сказал Рыжий вы не от этого охренели, а от желтой карточки на 11 минуте.
Ответить
АлексМак
1692729363
Ну вот,- что и требовалось доказать,- начался жалобный вой и поиск причин. А на это сраптаковцы заточены, ибо только это и умеют.
Ответить
k611
1692729967
Научитесь в обороне играть.
Ответить
моэм
1692730530
Я бы посоветовал бы красно-белым получше работать на тренировках . а на поле выходить с "горящими" глазами.....а можно просто помолотить языком , у рыжих это получается хорошо.
Ответить
slavа0508
1692732919
Играть надо учиться а не языком трепать ....
Ответить
jabba-the-hat
1692740821
Т.е когда он Фомину что-то говорит перед решающим пеналем это нормально для его команды, а когда Зенит грамотно сушит уже другое?
Ответить
mihail200606
1692769836
Спартаку играть в обороне ещё учиться и учиться...
Ответить
Главные новости
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Вчера, 22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
Вчера, 21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Все новости
Все новости
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
2
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
4
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
6
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
15
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
9
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
Вчера, 15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
Вчера, 15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
Вчера, 15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
Вчера, 13:47
13
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
Вчера, 13:33
2
Известны соперники сборной России на октябрь
Вчера, 13:10
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+