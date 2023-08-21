Давила – о трансфере в ЦСКА в обход санкций: «Никогда раньше не приходилось так делать»

Новичок ЦСКА Виктор Давила ответил на вопросы о переходе в московский клуб.

– Решили вопрос с рабочей визой?

– Пока визы нет. Надеюсь, в ближайшее время получим рабочую визу. Хотелось бы как можно скорее приступить к работе.

– Знали о том, что трансфер может сорваться?

– Не переживал. За моими плечами была большая команда профессионалов. Я был спокоен, знал, что ЦСКА не отступит. Я тоже не хотел делать шаг назад.

Да, все задерживалось: перевод денег, трансфер. Но был уверен, что все разрешится благополучно.

– Правда ли, что часть денег вам ЦСКА переводил лично?

– Никогда раньше не приходилось так делать. Это был единственный способ легального перехода. Если бы мы не пошли по этому пути, возможно, я бы не стоял перед вами.