Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Давила – о трансфере в ЦСКА в обход санкций: «Никогда раньше не приходилось так делать»

    Давила – о трансфере в ЦСКА в обход санкций: «Никогда раньше не приходилось так делать»

    Новичок ЦСКА Виктор Давила ответил на вопросы о переходе в московский клуб.

    – Решили вопрос с рабочей визой?

    – Пока визы нет. Надеюсь, в ближайшее время получим рабочую визу. Хотелось бы как можно скорее приступить к работе.

    – Знали о том, что трансфер может сорваться?

    – Не переживал. За моими плечами была большая команда профессионалов. Я был спокоен, знал, что ЦСКА не отступит. Я тоже не хотел делать шаг назад.

    Да, все задерживалось: перевод денег, трансфер. Но был уверен, что все разрешится благополучно.

    – Правда ли, что часть денег вам ЦСКА переводил лично?

    – Никогда раньше не приходилось так делать. Это был единственный способ легального перехода. Если бы мы не пошли по этому пути, возможно, я бы не стоял перед вами.

    • Давила может играть как в центре нападения, так и на флангах атаки.
    • Его рыночная цена – 5,5 млн евро.
    • Виктор забил 10 голов в 31 матче чемпионата Мексики прошлого сезона.

    Новости по теме
    Новичок ЦСКА: «Россия – спокойная и безопасная страна» 1
    Давила прокомментировал свой переход в ЦСКА
    ЦСКА объявил о переходе игрока сборной Чили 7
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 