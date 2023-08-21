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    Новичок ЦСКА: «Россия – спокойная и безопасная страна»

    Новичок ЦСКА Виктор Давила заявил, что не беспокоится о своей безопасности в России.

    «Я очень много отзывов слышал о вашей стране. Россия может тебе предложить абсолютно всe – это спокойная и безопасная страна.

    Москва – великолепный город, который даст абсолютно все условия для комфортного проживания», – сказал чилийский форвард.

    • Давила может играть как в центре нападения, так и на флангах атаки.
    • Его рыночная цена – 5,5 млн евро.
    • Виктор забил 10 голов в 31 матче чемпионата Мексики прошлого сезона.

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    Источник: «Чемпионат»

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