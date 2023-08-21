Новичок ЦСКА: «Россия – спокойная и безопасная страна»

Новичок ЦСКА Виктор Давила заявил, что не беспокоится о своей безопасности в России.
«Я очень много отзывов слышал о вашей стране. Россия может тебе предложить абсолютно всe – это спокойная и безопасная страна.
Москва – великолепный город, который даст абсолютно все условия для комфортного проживания», – сказал чилийский форвард.
- Давила может играть как в центре нападения, так и на флангах атаки.
- Его рыночная цена – 5,5 млн евро.
- Виктор забил 10 голов в 31 матче чемпионата Мексики прошлого сезона.
Источник: «Чемпионат»