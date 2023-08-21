Новичок ЦСКА: «Россия – спокойная и безопасная страна»

Новичок ЦСКА Виктор Давила заявил, что не беспокоится о своей безопасности в России.

«Я очень много отзывов слышал о вашей стране. Россия может тебе предложить абсолютно всe – это спокойная и безопасная страна.

Москва – великолепный город, который даст абсолютно все условия для комфортного проживания», – сказал чилийский форвард.