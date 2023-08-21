Давила прокомментировал свой переход в ЦСКА

Новичок ЦСКА Виктор Давила поделился впечатлениями в связи с завершением трансфера в московский клуб.
– Почему выбрали ЦСКА? Как решились на переезд на другой континент?
– Решение было принято очень быстро. Совершенно не было трудно. Когда ЦСКА обратили на меня внимание, я очень заинтересовался.
Приятно, что такой великий и большой клуб обращает на меня внимание, делает так, чтобы я перешел. Быстро и легко принял предложение.
– Что было решающим фактором для вашего перехода?
– Очень серьезный вызов для меня, шанс, который нельзя упустить из рук. Информацию об интересе сообщил мне агент.
Пообщался с Виктором Мендесом, он мой друг, у нас с ним доверительные отношения. Также пообщался с членами своей семьи.
– Что именно сказал Мендес?
– Спросил, как здесь все устроено. Виктор дал только положительные отзывы, ничего отрицательного.
Когда клуб с такой серьезной историей обращается к тебе, ты не имеешь права это предложение не взять на рассмотрение, обязан соглашаться. Это серьезный шаг для меня.
- Давила может играть как в центре нападения, так и на флангах атаки.
- Его рыночная цена – 5,5 млн евро.
- Виктор забил 10 голов в 31 матче чемпионата Мексики прошлого сезона.