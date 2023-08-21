Федун назвал единственного новичка «Спартака», который усилил команду

Бывший владелец «Спартака»Леонид Федун прокомментировал поражение московского клуба от «Зенита» в 5-м туре РПЛ.

«Когда меня спрашивали после третьей игры, я говорил, что надо подождать встречи с «Зенитом». Я оказался прав. Пока одних амбиций не хватает. В первую очередь необходимо стабилизировать состав, понять, на каких игроков можно опираться.

За исключением Бонгонды, ни один трансфер команду не усилил. Более того, перебор игроков может вызвать напряжение, что тоже не пойдет на пользу», – сказал Федун.

«Зенит» выиграл со счетом 3:1.

Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.

Московский клуб проиграл два матча подряд.

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