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    • Федун назвал единственного новичка «Спартака», который усилил команду

    Федун назвал единственного новичка «Спартака», который усилил команду

    Бывший владелец «Спартака»Леонид Федун прокомментировал поражение московского клуба от «Зенита» в 5-м туре РПЛ.

    «Когда меня спрашивали после третьей игры, я говорил, что надо подождать встречи с «Зенитом». Я оказался прав. Пока одних амбиций не хватает. В первую очередь необходимо стабилизировать состав, понять, на каких игроков можно опираться.

    За исключением Бонгонды, ни один трансфер команду не усилил. Более того, перебор игроков может вызвать напряжение, что тоже не пойдет на пользу», – сказал Федун.

    • «Зенит» выиграл со счетом 3:1.
    • Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.
    • Московский клуб проиграл два матча подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3012

      alefreddy 42 минуты назад

      все верно с более сильным соперником и видно усиление

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1548

      Taps 44 минуты назад

      Этот вор ещё и что-то вякает ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24012

      Persona_non_Grata > Taps 42 минуты назад

      Вякнула говорящая "пилотка" !)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24012

      Persona_non_Grata 44 минуты назад

      Ну в принципе Рябчук тоже нашел свое место в основном составе... На сегодня точно выигрывает место у почему-то потерявшегося Хлусевича.

      0
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