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    • «Перед ним я просто снимаю шляпу»: Мостовой назвал ключевого игрока «Зенита» в матче со «Спартаком»

    «Перед ним я просто снимаю шляпу»: Мостовой назвал ключевого игрока «Зенита» в матче со «Спартаком»

    Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой объяснил, почему «Зенит» уверенно победил московскую команду, несмотря на предматчевые расклады.

    «Я относился к тем людям, которые не считали «Зенит» фаворитом. Когда, если не сейчас, победить питерцев. Но кто знал, что Вендел вернeтся? Он непонятно, где гулял, а теперь вернулся, вышел на поле и решил всe.

    Дуглас у них тоже в порядке, Клаудиньо, Кассьерра. Я не думал, что Вендел будет играть, что он так решит. Поэтому считал «Спартак» фаворитом.

    «Зенит» всe-таки превосходит «Спартак» по составу. У них есть Вендел, есть Барриос и есть Дуглас Сантос. Промеса мы сегодня не увидели, честно говоря. У «Спартака» тоже есть игроки хорошего уровня, но они не сыграли.

    А перед Венделом я просто снимаю шляпу. Человек несколько месяцев непонятно, где ездил, а сегодня вышел и просто решил всю игру», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» выиграл в Москве со счетом 3:1.
    • Вендел оформил дубль в ворота «Спартака».
    • Столичная команда в этом противостоянии не побеждает в РПЛ с ноября 2017 года.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6729

      Давид59 9 минут назад

      Талант не пропьёшь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1431

      SLADE2019 11 минут назад

      Можно подумать, он (Вендел) на ЧМ такой фортель выкинул. Подумаешь в матче РПЛ дубль сделал. Я к тому, что шляпу снимать - это слишком.

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