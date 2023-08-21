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  • «Перед ним я просто снимаю шляпу»: Мостовой назвал ключевого игрока «Зенита» в матче со «Спартаком»

«Перед ним я просто снимаю шляпу»: Мостовой назвал ключевого игрока «Зенита» в матче со «Спартаком»

21 августа 2023, 13:00
5

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой объяснил, почему «Зенит» уверенно победил московскую команду, несмотря на предматчевые расклады.

«Я относился к тем людям, которые не считали «Зенит» фаворитом. Когда, если не сейчас, победить питерцев. Но кто знал, что Вендел вернeтся? Он непонятно, где гулял, а теперь вернулся, вышел на поле и решил всe.

Дуглас у них тоже в порядке, Клаудиньо, Кассьерра. Я не думал, что Вендел будет играть, что он так решит. Поэтому считал «Спартак» фаворитом.

«Зенит» всe-таки превосходит «Спартак» по составу. У них есть Вендел, есть Барриос и есть Дуглас Сантос. Промеса мы сегодня не увидели, честно говоря. У «Спартака» тоже есть игроки хорошего уровня, но они не сыграли.

А перед Венделом я просто снимаю шляпу. Человек несколько месяцев непонятно, где ездил, а сегодня вышел и просто решил всю игру», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» выиграл в Москве со счетом 3:1.
  • Вендел оформил дубль в ворота «Спартака».
  • Столичная команда в этом противостоянии не побеждает в РПЛ с ноября 2017 года.

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Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Вендел Мостовой Александр
Комментарии (5)
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SLADE2019
1692612609
Можно подумать, он (Вендел) на ЧМ такой фортель выкинул. Подумаешь в матче РПЛ дубль сделал. Я к тому, что шляпу снимать - это слишком.
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Давид59
1692612684
Талант не пропьёшь.
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ySS
1692615228
С дивана понятно, кто делает игру в газклубе, а вот Абаскалю нет... Разменяй его на Пруцева, и решать было бы некому...
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Боров мясной
1692643135
Я бы подумал что Вендел скорости принял, носился как заводной. Касьера гол забил, но по полю блуждал , а не бегал. Промес во втором тайме немного проснулся, уставший он был, не те скорости принял.
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