«Перед ним я просто снимаю шляпу»: Мостовой назвал ключевого игрока «Зенита» в матче со «Спартаком»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой объяснил, почему «Зенит» уверенно победил московскую команду, несмотря на предматчевые расклады.

«Я относился к тем людям, которые не считали «Зенит» фаворитом. Когда, если не сейчас, победить питерцев. Но кто знал, что Вендел вернeтся? Он непонятно, где гулял, а теперь вернулся, вышел на поле и решил всe.

Дуглас у них тоже в порядке, Клаудиньо, Кассьерра. Я не думал, что Вендел будет играть, что он так решит. Поэтому считал «Спартак» фаворитом.

«Зенит» всe-таки превосходит «Спартак» по составу. У них есть Вендел, есть Барриос и есть Дуглас Сантос. Промеса мы сегодня не увидели, честно говоря. У «Спартака» тоже есть игроки хорошего уровня, но они не сыграли.

А перед Венделом я просто снимаю шляпу. Человек несколько месяцев непонятно, где ездил, а сегодня вышел и просто решил всю игру», – сказал Мостовой.