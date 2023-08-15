Широков прокомментировал назначение Спаллетти главным тренером сборной Италии

Спаллетти тяжело на длинной дистанции (с провалами команды игрпли), со сборной у него должно получиться хорошо!!!!!
Бывший игрок «Зенита» Роман Широков отреагировал на назначение Лучано Спаллетти главным тренером сборной Италии.
- Спаллети сменит в Италии Роберто Манчини.
- Широков играл под руководством специалиста в «Зените».
«Спаллетти не привыкать справляться с давлением. Я поздравляю сборную Италии с прекрасным выбором.
Сборная Италии способна добиться со Спаллетти таких же высот, как с Манчини. Это может произойти, и я желаю ему этого», – сказал Широков.