Широков прокомментировал назначение Спаллетти главным тренером сборной Италии

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков отреагировал на назначение Лучано Спаллетти главным тренером сборной Италии.

Спаллети сменит в Италии Роберто Манчини.

Широков играл под руководством специалиста в «Зените».

«Спаллетти не привыкать справляться с давлением. Я поздравляю сборную Италии с прекрасным выбором.

Сборная Италии способна добиться со Спаллетти таких же высот, как с Манчини. Это может произойти, и я желаю ему этого», – сказал Широков.

Застрахуйте себя от проигрыша: используйте бонус до 17000₽ и ставьте на матчи любимого клуба без риска!