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    • Широков прокомментировал назначение Спаллетти главным тренером сборной Италии

    Широков прокомментировал назначение Спаллетти главным тренером сборной Италии

    Бывший игрок «Зенита» Роман Широков отреагировал на назначение Лучано Спаллетти главным тренером сборной Италии.

    • Спаллети сменит в Италии Роберто Манчини.
    • Широков играл под руководством специалиста в «Зените».

    «Спаллетти не привыкать справляться с давлением. Я поздравляю сборную Италии с прекрасным выбором.

    Сборная Италии способна добиться со Спаллетти таких же высот, как с Манчини. Это может произойти, и я желаю ему этого», – сказал Широков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:36
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +68732

      portero 3 часа назад

      Спаллетти тяжело на длинной дистанции (с провалами команды игрпли), со сборной у него должно получиться хорошо!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2651

      Болотоход 3 часа назад

      Зачем бандита слушать?

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