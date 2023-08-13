Смолов сравнил сбежавшего Норманна с Клавой Кокой

Нападающий «Динамо» Федор Смолов раскрыл обстоятельства побега из команды полузащитника Матиаса Норманна.

Норвежец покинул Россию после атаки дронов на «Москва-Сити».

Игрок принадлежит «Ростову», который, как и «Динамо», намерен судиться с Норманном.

Местонахождение Матиаса неизвестно.

«Норманн просто вышел из чата? Да, как Клава Кока (смеeтся). Он просто не пришeл на тренировку. Нам потом Эли Даса сказал, что он написал какое-то письмо и его не будет», – сообщил Смолов.