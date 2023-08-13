Гафин: «Юристы «Динамо» работают по Норманну, он нарушил условия»

Юристы «Динамо» работают====
Деньги им платят.И немалые.
Ну и пусть процесс идет...Все при деньгах.
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался по ситуации со сбежавшим полузащитником Матиасом Норманном.
- Норвежец покинул Россию после атаки дронов на «Москва-Сити».
- Игрок принадлежит «Ростову», который, как и «Динамо», намерен судиться с Норманном.
- Местонахождение Матиаса неизвестно.
«Наши юристы работают над ситуацией с Норманном. Он нарушил условия своего контракта. Мы бы хотели добиться справедливости.
Верю ли я в искренность слов Матиаса [о причинах отъезда]? Нет.
Считаю ли я, что он просто искал предлог? Думаю, да», – сказал Гафин.