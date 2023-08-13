Гафин: «Юристы «Динамо» работают по Норманну, он нарушил условия»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался по ситуации со сбежавшим полузащитником Матиасом Норманном.

Норвежец покинул Россию после атаки дронов на «Москва-Сити».

Игрок принадлежит «Ростову», который, как и «Динамо», намерен судиться с Норманном.

Местонахождение Матиаса неизвестно.

«Наши юристы работают над ситуацией с Норманном. Он нарушил условия своего контракта. Мы бы хотели добиться справедливости.

Верю ли я в искренность слов Матиаса [о причинах отъезда]? Нет.

Считаю ли я, что он просто искал предлог? Думаю, да», – сказал Гафин.