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    • Гафин: «Юристы «Динамо» работают по Норманну, он нарушил условия»

    Гафин: «Юристы «Динамо» работают по Норманну, он нарушил условия»

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался по ситуации со сбежавшим полузащитником Матиасом Норманном.

    • Норвежец покинул Россию после атаки дронов на «Москва-Сити».
    • Игрок принадлежит «Ростову», который, как и «Динамо», намерен судиться с Норманном.
    • Местонахождение Матиаса неизвестно.

    «Наши юристы работают над ситуацией с Норманном. Он нарушил условия своего контракта. Мы бы хотели добиться справедливости.

    Верю ли я в искренность слов Матиаса [о причинах отъезда]? Нет.

    Считаю ли я, что он просто искал предлог? Думаю, да», – сказал Гафин.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 18:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +90

      Имя на этом сайте 2 часа назад

      Юристы «Динамо» работают====
      Деньги им платят.И немалые.
      Ну и пусть процесс идет...Все при деньгах.

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