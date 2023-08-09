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    • Норманн покинул Россию после атаки на Москва-Сити – «Ростов» и «Динамо» будут судиться с игроком

    Норманн покинул Россию после атаки на Москва-Сити – «Ростов» и «Динамо» будут судиться с игроком

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что полузащитник Матиас Норманн покинул Россию.

    • Норвежец принадлежит «Ростову», а в «Динамо» был в аренде.
    • 27-летний игрок стоит 6 миллионов евро.
    • «Ростов» купил Норманна у «Брайтона» в 2019 году за 1,7 миллиона евро.

    «Норманн направил в клубы «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства он уехал из страны в целях своей безопасности. Мы с его позицией не согласны. Вместе с «Ростовом» отправимся в арбитраж. Нас ждeт суд», – сказал Пивоваров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.08.2023 23:21
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11302

      ivany4 2 часа назад

      Зачем толочь воду в ступе.
      Если он задумал уехать, то найдет массу причин, и в сегодняшней ситуации его действия оправдают все зарубежные суды.

      1
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      Рейтинг: +3661

      FRZZ 2 часа назад

      Атака дронов это форс-мажор, он уехал из страны в целях своей безопасности так, что суд оправдает Нормана.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1827

      Таврида > FRZZ 2 часа назад

      Дельфины атаковали пингвинов, это форс-мажор, суд оправдал Гитлера.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З 2 часа назад

      С кем судится будут , с игроком или с ПВО страны ?
      Два раза дроны прилетали, кто даст гарантию что не прилетят вновь ?
      Он подписал контракт с Динамо , а не с Вагнером.
      У нас то легко распоряжаются чужими жизнями , походу Норманн к этому не готов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2075

      Fialet > Алексей З 2 часа назад

      В штатах тоже в небоскрёбы прилетало, и гораздо покруче. Никто же не сбегал из НХЛ и других лиг по этому поводу.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +503

      aldo conte 8 часов назад

      Никто не сомневается, что Басманный суд - самый справедливый в мире - примет решение в пользу "Динамо". Только получат они дырку от бублика или от селёдки уши - это кому, что нравится.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1228

      inzek 13 часов назад

      клоун

      0
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      Рейтинг: +781

      eugen-han 14 часов назад

      Только в наш суд надо обращаться, а остальные - это от лукавого и прока от них не будет.

      1
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      Рейтинг: +56581

      MaxRnD 14 часов назад

      Подлечился на "шару", нашёл удобную причину, в очередной раз всех "кинул" и съе..ался. Ну, в принципе, ещё после того первого ростовского кидка, я другого от него и не ожидал. Типичный светлоликий представитель цветущего сада

      8
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      ...
      Рейтинг: +4380

      mutabor0992 > MaxRnD 12 часов назад

      Викинг армяшек ******!!!Аж дважды!!!Молодчина!Улыбок армянским братьям.гыыы

      0
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      ...
      Рейтинг: +56581

      MaxRnD > mutabor0992 2 часа назад

      "ыыы", на приёме у психиатра давно был ?

      0
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      Рейтинг: +1687

      zarsm 14 часов назад

      Конченый

      5
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