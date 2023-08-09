Норманн покинул Россию после атаки на Москва-Сити – «Ростов» и «Динамо» будут судиться с игроком

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что полузащитник Матиас Норманн покинул Россию.

Норвежец принадлежит «Ростову», а в «Динамо» был в аренде.

27-летний игрок стоит 6 миллионов евро.

«Ростов» купил Норманна у «Брайтона» в 2019 году за 1,7 миллиона евро.

«Норманн направил в клубы «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства он уехал из страны в целях своей безопасности. Мы с его позицией не согласны. Вместе с «Ростовом» отправимся в арбитраж. Нас ждeт суд», – сказал Пивоваров.

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