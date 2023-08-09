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  • Норманн покинул Россию после атаки на Москва-Сити – «Ростов» и «Динамо» будут судиться с игроком

Норманн покинул Россию после атаки на Москва-Сити – «Ростов» и «Динамо» будут судиться с игроком

9 августа 2023, 23:21
11

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что полузащитник Матиас Норманн покинул Россию.

  • Норвежец принадлежит «Ростову», а в «Динамо» был в аренде.
  • 27-летний игрок стоит 6 миллионов евро.
  • «Ростов» купил Норманна у «Брайтона» в 2019 году за 1,7 миллиона евро.

«Норманн направил в клубы «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства он уехал из страны в целях своей безопасности. Мы с его позицией не согласны. Вместе с «Ростовом» отправимся в арбитраж. Нас ждeт суд», – сказал Пивоваров.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Ростов Динамо Норманн Матиас
Комментарии (11)
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zarsm
1691612772
Конченый
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MaxRnD
1691612861
Подлечился на "шару", нашёл удобную причину, в очередной раз всех "кинул" и съе..ался. Ну, в принципе, ещё после того первого ростовского кидка, я другого от него и не ожидал. Типичный светлоликий представитель цветущего сада
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eugen-han
1691612866
Только в наш суд надо обращаться, а остальные - это от лукавого и прока от них не будет.
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inzek
1691618102
клоун
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aldo conte
1691636574
Никто не сомневается, что Басманный суд - самый справедливый в мире - примет решение в пользу "Динамо". Только получат они дырку от бублика или от селёдки уши - это кому, что нравится.
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ivany4
1691657413
Зачем толочь воду в ступе. Если он задумал уехать, то найдет массу причин, и в сегодняшней ситуации его действия оправдают все зарубежные суды.
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