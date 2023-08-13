Мостовой оценил потенциальный трансфер Захаряна в «Сосьедад»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на новость о скором трансфере динамовца Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«В сегодняшней ситуации уехать играть в Испанию – фантастика. Сейчас у игроков адаптация проходит намного легче, чем у нас 30 лет назад. Но Арсен должен почувствовать, что такое сильный испанский футбол, Ла Лига очень тяжелая, плюс там еврокубки.

Поэтому сначала ему будет непросто, но нужно будет доказывать свое умение. У него есть, с кого брать пример: Александр Головин во Франции и Алексей Миранчук в Италии», – сказал Мостовой.