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    • Мостовой оценил потенциальный трансфер Захаряна в «Сосьедад»

    Мостовой оценил потенциальный трансфер Захаряна в «Сосьедад»

    Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на новость о скором трансфере динамовца Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    «В сегодняшней ситуации уехать играть в Испанию – фантастика. Сейчас у игроков адаптация проходит намного легче, чем у нас 30 лет назад. Но Арсен должен почувствовать, что такое сильный испанский футбол, Ла Лига очень тяжелая, плюс там еврокубки.

    Поэтому сначала ему будет непросто, но нужно будет доказывать свое умение. У него есть, с кого брать пример: Александр Головин во Франции и Алексей Миранчук в Италии», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5748

      neim 9 часов назад

      Ну, Саня Мостовой еще тот оценщик ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21332

      Cleaner 10 часов назад

      У Захаряна умение только хамить на поле потихонечку...(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1422

      SLADE2019 > Cleaner 10 часов назад

      На поле потихонечку не получится. Со всех сторон камеры. А вот у тебя вонять потихоньку получается. Смотри не обкакайся.

      1
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      Рейтинг: +1422

      SLADE2019 11 часов назад

      Так себе примеры. На три с плюсиком у Миранчука, на четыре с минусом у Головина.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21332

      Cleaner > SLADE2019 5 часов назад

      У Головина на пять с минусом. Миранчук и на троечку не наигрывает...

      0
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