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    • Фабрицио Романо сообщил, сколько «Реал Сосьедад» заплатит «Динамо» за Захаряна

    Фабрицио Романо сообщил, сколько «Реал Сосьедад» заплатит «Динамо» за Захаряна

    Инсайдер Фабрицио Романо уточнил детали сделки по переходу Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

    По его информации, на российского полузащитника претендовали более четырех клубов.

    В итоге испанцы выиграли гонку, договорившись о трансфере динамовца за 13 миллионов евро + бонусы.

    Ранее ряд источников сообщал, что «Реал Сосьедад» заплатит 12 миллионов без учета бонусов.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2092

      Fialet 4 часа назад

      Ну и лохопеты эти Сосидатые. Впарили им потухший неликвид. Если конечно это не очередная утка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5743

      neim 4 часа назад

      Плохо. Начали растаскивать перспективных и очень хороших игроков из команды ... (((

      0
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      ...
      Рейтинг: +2942

      alefreddy > neim 4 часа назад

      его к перспективным не отнесешь.Да и приживется ли вообще

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2942

      alefreddy 5 часов назад

      ну вот наконец то пристроили

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