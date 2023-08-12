Фабрицио Романо сообщил, сколько «Реал Сосьедад» заплатит «Динамо» за Захаряна

Инсайдер Фабрицио Романо уточнил детали сделки по переходу Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

По его информации, на российского полузащитника претендовали более четырех клубов.

В итоге испанцы выиграли гонку, договорившись о трансфере динамовца за 13 миллионов евро + бонусы.

Ранее ряд источников сообщал, что «Реал Сосьедад» заплатит 12 миллионов без учета бонусов.