Фабрицио Романо сообщил, сколько «Реал Сосьедад» заплатит «Динамо» за Захаряна

Инсайдер Фабрицио Романо уточнил детали сделки по переходу Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
По его информации, на российского полузащитника претендовали более четырех клубов.
В итоге испанцы выиграли гонку, договорившись о трансфере динамовца за 13 миллионов евро + бонусы.
Ранее ряд источников сообщал, что «Реал Сосьедад» заплатит 12 миллионов без учета бонусов.
- В новом сезоне Захарян забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.
- Его контракт с «Динамо» истекает через год.
- Ранее хавбек входил в сферу интересов «Лацио», «Страсбура», «Челси», «Аякса», «Фейеноорда», ПСВ и «Галатасарая».
Источник: твиттер Фабрицио Романо