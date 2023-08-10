Семак ответил, может ли Коваленко уйти в аренду из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прояснил будущее полузащитника Александра Коваленко.

В конце июня 20-летний футболист перешел в петербургский клуб из «Сочи».

Сумма трансфера – 2 миллиона евро.

Хавбек поучаствовал в 2 матчах, выходя на замену в концовке.

Сообщалось, что его могут арендовать «Крылья Советов».

– Вопрос по Коваленко. Рассматриваете ли вы его как игрока на эту часть сезона, или слухи об аренде все-таки правда?

– Это всего лишь слухи, первый раз об этом слышу. Конечно, рассматриваем. Вы видели, у нас 16–17 [полевых] игроков в заявке было сегодня, как мы можем кого-то еще отдавать?

Саша набирает форму, сейчас уже гораздо лучше смотрится. Думаю, будет получать больше игрового времени.