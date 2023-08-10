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    Семак ответил, может ли Коваленко уйти в аренду из «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прояснил будущее полузащитника Александра Коваленко.

    • В конце июня 20-летний футболист перешел в петербургский клуб из «Сочи».
    • Сумма трансфера – 2 миллиона евро.
    • Хавбек поучаствовал в 2 матчах, выходя на замену в концовке.
    • Сообщалось, что его могут арендовать «Крылья Советов».

    – Вопрос по Коваленко. Рассматриваете ли вы его как игрока на эту часть сезона, или слухи об аренде все-таки правда?

    – Это всего лишь слухи, первый раз об этом слышу. Конечно, рассматриваем. Вы видели, у нас 16–17 [полевых] игроков в заявке было сегодня, как мы можем кого-то еще отдавать?

    Саша набирает форму, сейчас уже гораздо лучше смотрится. Думаю, будет получать больше игрового времени.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    10.08.2023 10:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15787

      Алексей З 10 августа, 11:36

      "Клоуном" как раз Коваленко выглядит, раз его даже на Кубок не выставляют.
      Чел выбрал деньги , а не футбол, имеет право , только вот рот тогда не стоит открывать на старших , сопи в две дырки и подсчитывай лаве.

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      Рейтинг: +4638

      Ziklop > Алексей З 10 августа, 12:40

      ты в другом измерении, здесь Семак рот раскрывает!

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