Бевеев: «Во Второй лиге практически все пьют. Они похоронили в себе футболистов»

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев вспомнил период выступлений во Второй лиге.

– Задолго до того, как в твоей жизни появились сборная и «Урал», ты играл за «МИТОС» и «Носту» из Второй лиги. Расскажи самый трэш оттуда.

– Во Второй лиге практически все пьют. Понимаешь, когда футболисту есть чем жертвовать, он думает о последствиях и профессионально относится к себе. А во Второй лиге игрокам нечего терять. Они играют в футбол чисто в удовольствие.

Пить после каждой тренировки по четыре-пять бокалов пива и ложиться спать – норма для них. Яркий показатель того, что людям некуда расти, и они похоронили в себе футболистов.