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    • Бевеев: «Во Второй лиге практически все пьют. Они похоронили в себе футболистов»

    Бевеев: «Во Второй лиге практически все пьют. Они похоронили в себе футболистов»

    Защитник «Урала» Мингиян Бевеев вспомнил период выступлений во Второй лиге.

    – Задолго до того, как в твоей жизни появились сборная и «Урал», ты играл за «МИТОС» и «Носту» из Второй лиги. Расскажи самый трэш оттуда.

    – Во Второй лиге практически все пьют. Понимаешь, когда футболисту есть чем жертвовать, он думает о последствиях и профессионально относится к себе. А во Второй лиге игрокам нечего терять. Они играют в футбол чисто в удовольствие.

    Пить после каждой тренировки по четыре-пять бокалов пива и ложиться спать – норма для них. Яркий показатель того, что людям некуда расти, и они похоронили в себе футболистов.

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    Источник: Sport24

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    08.08.2023 08:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1125

      k611 8 августа, 13:43

      Тут многое от человека зависит. В английской премьер-лиги что они пиво не пьют. Однако это им не мешает быть профессионалами.

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      Рейтинг: +6046

      Дядя Серёжа 8 августа, 12:10

      На первенстве завода (1977г) в финале дошли до пенальти и решили перекусить перед пробитием (играли после работы). Я хоть по мячу попал, который до ворот не докатился, иные и в мяч не попали. Наш цех выиграл.
      4 человека с этой команды потом играли во 2 лиге

      0
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      Рейтинг: +1168

      Krics 8 августа, 11:47

      Водка-зло,давайте победим,всем добра,ихмо

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      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy 8 августа, 10:58

      Господи хочешь в РПЛ нужны деньги, а 99% клубов из России живут нас гос. обеспечении м если губер или глава региона с башкой, то он тратить деньги не будет заочно зная, что они никогда ничего не выиграют

      1
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      Рейтинг: +2456

      Январь 59 8 августа, 10:28

      Можно подумать, что раньше футболисты и хоккеисты не бухали. Если верить рассказам А.Якушева, то серию СССР-Канада, проиграли потому , что дома бухали все . Кузькин, Рагулин, Мишаков, Васильев, Викулов. Футболисты тоже не отставали. Грачев, Заваров, Гамула, Хидиятулин, Старухин, Бессонов, Колотов, Коньков, Веремеев. По рассказам А. Чивадзе, многие игроки(Бессонов, Заваров, Хидиятулин) прямо в раздевалке , сразу после игры с голышка могли высосать всю бутылку водки. А Заваров перед тренировкой прятал в кустах пару бутылок вина , периодически бегал в кустики, прикладывался к ним, а к концу тренировки на ногах еле стоял. С них брали пример и молодые, считая что водка снимает стресс и напряжение.

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      Рейтинг: +5691

      fakeid 8 августа, 10:27

      а есть примеры, что игрок из второй лиги вырос до рпл?

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      Рейтинг: +781

      eugen-han > fakeid 8 августа, 11:46

      Соболев.

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      Рейтинг: +21215

      Cleaner 8 августа, 10:17

      Если не бухать, то как тогда играть???

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      Рейтинг: +2202

      evgevg13 8 августа, 09:58

      нельзя всех равнять по себе

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      Рейтинг: +71

      Antoshka2015 > evgevg13 8 августа, 10:02

      Так он и не пил) Стремился, развивался

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      Рейтинг: +2202

      evgevg13 > Antoshka2015 8 августа, 13:28

      ага- не пил с мелкой тары

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      Рейтинг: +1827

      Таврида 8 августа, 09:39

      Милевский из Динамо Xуїв напивался до матча и выходил на поле уже бухой.

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      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 8 августа, 09:33

      Суровая правда жизни. ((( "*

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