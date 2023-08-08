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  • Бевеев: «Во Второй лиге практически все пьют. Они похоронили в себе футболистов»

Бевеев: «Во Второй лиге практически все пьют. Они похоронили в себе футболистов»

8 августа 2023, 08:59
11

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев вспомнил период выступлений во Второй лиге.

– Задолго до того, как в твоей жизни появились сборная и «Урал», ты играл за «МИТОС» и «Носту» из Второй лиги. Расскажи самый трэш оттуда.

– Во Второй лиге практически все пьют. Понимаешь, когда футболисту есть чем жертвовать, он думает о последствиях и профессионально относится к себе. А во Второй лиге игрокам нечего терять. Они играют в футбол чисто в удовольствие.

Пить после каждой тренировки по четыре-пять бокалов пива и ложиться спать – норма для них. Яркий показатель того, что людям некуда расти, и они похоронили в себе футболистов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Бевеев Мингиян
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1691476393
Суровая правда жизни. ((( "*
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Таврида
1691476776
Милевский из Динамо Xуїв напивался до матча и выходил на поле уже бухой.
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evgevg13
1691477910
нельзя всех равнять по себе
Ответить
Январь 59
1691479713
Можно подумать, что раньше футболисты и хоккеисты не бухали. Если верить рассказам А.Якушева, то серию СССР-Канада, проиграли потому , что дома бухали все . Кузькин, Рагулин, Мишаков, Васильев, Викулов. Футболисты тоже не отставали. Грачев, Заваров, Гамула, Хидиятулин, Старухин, Бессонов, Колотов, Коньков, Веремеев. По рассказам А. Чивадзе, многие игроки(Бессонов, Заваров, Хидиятулин) прямо в раздевалке , сразу после игры с голышка могли высосать всю бутылку водки. А Заваров перед тренировкой прятал в кустах пару бутылок вина , периодически бегал в кустики, прикладывался к ним, а к концу тренировки на ногах еле стоял. С них брали пример и молодые, считая что водка снимает стресс и напряжение.
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Skull_Boy
1691481485
Господи хочешь в РПЛ нужны деньги, а 99% клубов из России живут нас гос. обеспечении м если губер или глава региона с башкой, то он тратить деньги не будет заочно зная, что они никогда ничего не выиграют
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Krics
1691484423
Водка-зло,давайте победим,всем добра,ихмо
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Дядя Серёжа
1691485852
На первенстве завода (1977г) в финале дошли до пенальти и решили перекусить перед пробитием (играли после работы). Я хоть по мячу попал, который до ворот не докатился, иные и в мяч не попали. Наш цех выиграл. 4 человека с этой команды потом играли во 2 лиге
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k611
1691491411
Тут многое от человека зависит. В английской премьер-лиги что они пиво не пьют. Однако это им не мешает быть профессионалами.
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