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  • Газзаев рассказал, за что оштрафовал бы Бонгонда на крупную сумму

Газзаев рассказал, за что оштрафовал бы Бонгонда на крупную сумму

1 августа 2023, 10:59
4

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру нападающего «Спартака» Тео Бонгонда в матче с «Балтикой» (2:1).

  • Спартаковцы купили Бонгонда за 7+3 миллиона евро.
  • Он забил в 2 матчах подряд.
  • Всего в активе вингера 2+1 в 3 играх этого сезона.

«Кстати, у меня есть вопросы к Бонгонде по эпизоду, который случился еще при нулевом счете. Тео вместе с Промесом вышли два в одного, но новичок «Спартака» пожадничал и сам решил все исполнить. Получилось неточно...

Я в одной своей команде как-то крупно оштрафовал футболиста за подобный трюк. Было же очевидно, что в этой ситуации надо отдавать передачу Промесу. Не стоит перетягивать одеяло на себя! А если бы «Балтика» сравняла счет? Тогда красно-белые кусали бы локти и вспоминали тот упущенный шанс.

То есть пока у меня есть вопросы к этому атакующему полузащитнику. Вместе с тем как я уже отмечал после первого тура, у него есть сильные качества: техника, скорость, хорошая левая нога. Однако он еще не интегрирован в командные действия, иногда выпадает из игры», – сказал Газзаев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бонгонда Тео Газзаев Валерий
Комментарии (4)
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ziborock
1690879841
У Бонгонды была убойная позиция, он вышел один на один с вратарем по центру ворот! Подозреваю что если бы Бонгонда отдал пас на Промеса и тот бы не забил то Газзаев гавкнул бы про то что Бонгонда поступил неправильно и должен был бить сам!
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alefreddy
1690882347
хочет сразу проявить себя оттуда это
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