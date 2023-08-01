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    • Газзаев рассказал, за что оштрафовал бы Бонгонда на крупную сумму

    Газзаев рассказал, за что оштрафовал бы Бонгонда на крупную сумму

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру нападающего «Спартака» Тео Бонгонда в матче с «Балтикой» (2:1).

    • Спартаковцы купили Бонгонда за 7+3 миллиона евро.
    • Он забил в 2 матчах подряд.
    • Всего в активе вингера 2+1 в 3 играх этого сезона.

    «Кстати, у меня есть вопросы к Бонгонде по эпизоду, который случился еще при нулевом счете. Тео вместе с Промесом вышли два в одного, но новичок «Спартака» пожадничал и сам решил все исполнить. Получилось неточно...

    Я в одной своей команде как-то крупно оштрафовал футболиста за подобный трюк. Было же очевидно, что в этой ситуации надо отдавать передачу Промесу. Не стоит перетягивать одеяло на себя! А если бы «Балтика» сравняла счет? Тогда красно-белые кусали бы локти и вспоминали тот упущенный шанс.

    То есть пока у меня есть вопросы к этому атакующему полузащитнику. Вместе с тем как я уже отмечал после первого тура, у него есть сильные качества: техника, скорость, хорошая левая нога. Однако он еще не интегрирован в командные действия, иногда выпадает из игры», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2023 10:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 1 августа, 12:32

      хочет сразу проявить себя оттуда это

      1
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      Рейтинг: +3522

      ПалкоВводецъ (returned) 1 августа, 12:18

      Да ну на. Обычный европейский неликвид впарили хрякам, коих пачками скупают мазутные.

      0
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      Рейтинг: +4506

      ziborock 1 августа, 11:50

      У Бонгонды была убойная позиция, он вышел один на один с вратарем по центру ворот! Подозреваю что если бы Бонгонда отдал пас на Промеса и тот бы не забил то Газзаев гавкнул бы про то что Бонгонда поступил неправильно и должен был бить сам!

      4
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      Рейтинг: +4588

      Иван Петров 1986 > ziborock 1 августа, 11:56

      У промеса вообще были пустые ворота - ни вратаря, ни защитника.

      1
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      Рейтинг: +4506

      ziborock > Иван Петров 1986 1 августа, 12:06

      Радманович бежал между Бонгондой и Промесом!

      0
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