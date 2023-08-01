Газзаев рассказал, за что оштрафовал бы Бонгонда на крупную сумму

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру нападающего «Спартака» Тео Бонгонда в матче с «Балтикой» (2:1).

Спартаковцы купили Бонгонда за 7+3 миллиона евро.

Он забил в 2 матчах подряд.

Всего в активе вингера 2+1 в 3 играх этого сезона.

«Кстати, у меня есть вопросы к Бонгонде по эпизоду, который случился еще при нулевом счете. Тео вместе с Промесом вышли два в одного, но новичок «Спартака» пожадничал и сам решил все исполнить. Получилось неточно...

Я в одной своей команде как-то крупно оштрафовал футболиста за подобный трюк. Было же очевидно, что в этой ситуации надо отдавать передачу Промесу. Не стоит перетягивать одеяло на себя! А если бы «Балтика» сравняла счет? Тогда красно-белые кусали бы локти и вспоминали тот упущенный шанс.

То есть пока у меня есть вопросы к этому атакующему полузащитнику. Вместе с тем как я уже отмечал после первого тура, у него есть сильные качества: техника, скорость, хорошая левая нога. Однако он еще не интегрирован в командные действия, иногда выпадает из игры», – сказал Газзаев.