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    • ЦСКА занесет отбитый пенальти «Ахмата» в статистику Акинфеева, несмотря на судейскую ошибку

    ЦСКА занесет отбитый пенальти «Ахмата» в статистику Акинфеева, несмотря на судейскую ошибку

    ЦСКА отказался считать отмененным пенальти от «Ахмата», отраженный Игорем Акинфеевым.

    Судья Владислав Безбородов ошибся и дал грозненцам перебить 11-метровый, который они реализовали.

    «Игорь Акинфеев отбил 19-й пенальти в РПЛ, обновив свой рекорд. Мы обязательно занесем этот сейв в статистику», – написала пресс-служба ЦСКА.

    • Москвичи победили «Ахмат» со счетом 3:2.
    • В матче были 5 пенальти и 3 удаления.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    31.07.2023 23:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      ziborock 8 минут назад

      Игорюше статистику набивают! Не забудьте занести в свои скрижали и то, что ЦСКА установил рекорд РПЛ по количеству пенальти в одном матче, кстати, побив свой собственный!)))

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