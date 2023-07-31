ЦСКА занесет отбитый пенальти «Ахмата» в статистику Акинфеева, несмотря на судейскую ошибку

Игорюше статистику набивают! Не забудьте занести в свои скрижали и то, что ЦСКА установил рекорд РПЛ по количеству пенальти в одном матче, кстати, побив свой собственный!)))
ЦСКА отказался считать отмененным пенальти от «Ахмата», отраженный Игорем Акинфеевым.
Судья Владислав Безбородов ошибся и дал грозненцам перебить 11-метровый, который они реализовали.
«Игорь Акинфеев отбил 19-й пенальти в РПЛ, обновив свой рекорд. Мы обязательно занесем этот сейв в статистику», – написала пресс-служба ЦСКА.
- Москвичи победили «Ахмат» со счетом 3:2.
- В матче были 5 пенальти и 3 удаления.