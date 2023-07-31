В ЦСКА ответили, будут ли жаловаться на судейство Безбородова в матче с «Ахматом»

матч не видел, но обзор посмотрел. как по мне - хрюкан безбородов просто мочил коней. вернее, пытался, да только хрен вышло. второй пенальти в ворота цска - вообще из пальца высосан.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо анонсировал разбирательства по итогам игры 2-го тура РПЛ против «Ахмата».
- Главным судьей был Владислав Безбородов.
- Он удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.
- ЦСКА победил «Ахмат» со счетом 3:2.
«Мы будем подавать протест.
Мы будем добиваться аннулирования красной карточки Милана Гайича», – сказал Брейдо.