В ЦСКА ответили, будут ли жаловаться на судейство Безбородова в матче с «Ахматом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо анонсировал разбирательства по итогам игры 2-го тура РПЛ против «Ахмата».

Главным судьей был Владислав Безбородов.

Он удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.

ЦСКА победил «Ахмат» со счетом 3:2.

«Мы будем подавать протест.

Мы будем добиваться аннулирования красной карточки Милана Гайича», – сказал Брейдо.

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