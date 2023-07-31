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    • В ЦСКА ответили, будут ли жаловаться на судейство Безбородова в матче с «Ахматом»

    В ЦСКА ответили, будут ли жаловаться на судейство Безбородова в матче с «Ахматом»

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо анонсировал разбирательства по итогам игры 2-го тура РПЛ против «Ахмата».

    «Мы будем подавать протест.

    Мы будем добиваться аннулирования красной карточки Милана Гайича», – сказал Брейдо.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5565

      fakeid 1 час назад

      матч не видел, но обзор посмотрел. как по мне - хрюкан безбородов просто мочил коней. вернее, пытался, да только хрен вышло. второй пенальти в ворота цска - вообще из пальца высосан.

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