Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Тарасова – о пиве на стадионах: «Болельщиков не надо пытаться споить – они сами сопьются»

    Тарасова – о пиве на стадионах: «Болельщиков не надо пытаться споить – они сами сопьются»

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила против продажи пива на российских стадионах.

    «Что касается пива на стадионах или более крепких напитков, болельщиков не надо пытаться споить, они сами сопьются без лишней помощи», – сказала Тарасова.

    • Госдума одобрила снятие запрета на его продажу пива на стадионах.
    • Запрет на продажу алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
    • Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.

    Новости по теме
    «Локомотив» объявил об уходе Раконьяца
    Стало известно, как прошли переговоры Вендела с боссами «Зенита»
    «Локомотив» нашел новый клуб для Раконьяца
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2262

      spam2009 32 минуты назад

      конечно сопьются, в каждом доме любого города минимум одна пивнуха, которая ночью еще и паленку продает. А ля общепит еклмн с меню, написанным маркером. а тут цельный стадион

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 