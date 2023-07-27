Тарасова – о пиве на стадионах: «Болельщиков не надо пытаться споить – они сами сопьются»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила против продажи пива на российских стадионах.

«Что касается пива на стадионах или более крепких напитков, болельщиков не надо пытаться споить, они сами сопьются без лишней помощи», – сказала Тарасова.