Тарасова – о пиве на стадионах: «Болельщиков не надо пытаться споить – они сами сопьются»

конечно сопьются, в каждом доме любого города минимум одна пивнуха, которая ночью еще и паленку продает. А ля общепит еклмн с меню, написанным маркером. а тут цельный стадион
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила против продажи пива на российских стадионах.
«Что касается пива на стадионах или более крепких напитков, болельщиков не надо пытаться споить, они сами сопьются без лишней помощи», – сказала Тарасова.
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