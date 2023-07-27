Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семак рассказал, когда Вендел уйдет из «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возвращение полузащитника Вендела к тренировкам с клубом.

    – Команда поприветствовала Вендела после возвращения. Есть ли информация, в какой он сейчас форме и какое время может занять его подготовка к выходу на поле?

    – Вчера он прошел медосмотр, мы проанализируем его состояние, он пройдет индивидуальное тестирование у нас. Его агент занимается поиском приемлемого варианта для клуба. Сам игрок будет работать с командой до тех пор, пока не найдет себе новый клуб.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

    Новости по теме
    Вендел будет тренироваться с «Зенитом» по индивидуальной программе
    Вендел прошел приветственный коридор в «Зените»: его избивали ногами 2
    «Зенит» назвал «Фламенго» цену на Вендела 1
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5797

      Питерский князь 10 минут назад

      В 25 лет мозгов, конечно не так много, как нужно, но извиниться мог бы уже.
      Тренировался бы спокойно. А так, будет в подвешенном состоянии.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 