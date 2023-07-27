Семак рассказал, когда Вендел уйдет из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возвращение полузащитника Вендела к тренировкам с клубом.

– Команда поприветствовала Вендела после возвращения. Есть ли информация, в какой он сейчас форме и какое время может занять его подготовка к выходу на поле?

– Вчера он прошел медосмотр, мы проанализируем его состояние, он пройдет индивидуальное тестирование у нас. Его агент занимается поиском приемлемого варианта для клуба. Сам игрок будет работать с командой до тех пор, пока не найдет себе новый клуб.