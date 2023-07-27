Семак рассказал, когда Вендел уйдет из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возвращение полузащитника Вендела к тренировкам с клубом.
– Команда поприветствовала Вендела после возвращения. Есть ли информация, в какой он сейчас форме и какое время может занять его подготовка к выходу на поле?
– Вчера он прошел медосмотр, мы проанализируем его состояние, он пройдет индивидуальное тестирование у нас. Его агент занимается поиском приемлемого варианта для клуба. Сам игрок будет работать с командой до тех пор, пока не найдет себе новый клуб.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: сайт «Зенита»