Вендел прошел приветственный коридор в «Зените»: его избивали ногами

Полузащитник «Зенита» Вендел вернулся в расположение клуба из Санкт-Петербурга.
Бразилец возобновил тренировки с одноклубниками. Перед началом занятия в четверг игроки «Зенита» устроили ему приветственный коридор. Некоторые футболисты избивали Вендела ногами.
Сообщалось, что «Зенит» разрешил Венделу начать поиск новой команды.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: телеграм-канал «Зенита»