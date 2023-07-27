Вендел прошел приветственный коридор в «Зените»: его избивали ногами

Полузащитник «Зенита» Вендел вернулся в расположение клуба из Санкт-Петербурга.

Бразилец возобновил тренировки с одноклубниками. Перед началом занятия в четверг игроки «Зенита» устроили ему приветственный коридор. Некоторые футболисты избивали Вендела ногами.

Сообщалось, что «Зенит» разрешил Венделу начать поиск новой команды.