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    • Вендел прошел приветственный коридор в «Зените»: его избивали ногами

    Вендел прошел приветственный коридор в «Зените»: его избивали ногами

    Полузащитник «Зенита» Вендел вернулся в расположение клуба из Санкт-Петербурга.

    Бразилец возобновил тренировки с одноклубниками. Перед началом занятия в четверг игроки «Зенита» устроили ему приветственный коридор. Некоторые футболисты избивали Вендела ногами.

    Сообщалось, что «Зенит» разрешил Венделу начать поиск новой команды.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Сегодня, 13:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15254

      R_a_i_n 43 минуты назад

      Поджопников немного насыпали) Норм чё!

      0
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      Рейтинг: +492

      andr2112 1 час назад

      Автор слишком сильно и долго думал над названием статьи, а еще хотелось бы на него посмотреть, улыбался б он , если бы его на самом деле ИЗБИВАЛИ ногами?

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