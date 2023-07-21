ЦСКА получил предложение по Карраскалю из Бразилии

«Васко да Гама» хочет купить Хорхе Карраскаля у ЦСКА.

Бразильский клуб предложил 4+1 миллионов евро за 50 процентов прав на игрока.

Ранее стало известно об интересе к колумбийцу со стороны «Атлетико Минейро», ПАОКа, «Динамо», «Зенита» и «Краснодара».