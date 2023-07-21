ЦСКА получил предложение по Карраскалю из Бразилии

«Васко да Гама» хочет купить Хорхе Карраскаля у ЦСКА.
Бразильский клуб предложил 4+1 миллионов евро за 50 процентов прав на игрока.
Ранее стало известно об интересе к колумбийцу со стороны «Атлетико Минейро», ПАОКа, «Динамо», «Зенита» и «Краснодара».
- Карраскаль после зимней паузы только раз вышел в стартовом составе на матч РПЛ.
- Всего в прошлом сезоне в его активе 6 голов и 6 ассистов в 34 играх (1867 минут).
- Контракт 25-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до 2026 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова