Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЦСКА получил предложение по Карраскалю из Бразилии

    «Васко да Гама» хочет купить Хорхе Карраскаля у ЦСКА.

    Бразильский клуб предложил 4+1 миллионов евро за 50 процентов прав на игрока.

    Ранее стало известно об интересе к колумбийцу со стороны «Атлетико Минейро», ПАОКа, «Динамо», «Зенита» и «Краснодара».

    • Карраскаль после зимней паузы только раз вышел в стартовом составе на матч РПЛ.
    • Всего в прошлом сезоне в его активе 6 голов и 6 ассистов в 34 играх (1867 минут).
    • Контракт 25-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до 2026 года.

    Новости по теме
    Карраскаль склоняется к трансферу в «Динамо» 3
    Агент Карраскаля отреагировал на новость о переговорах с «Динамо» и «Зенитом»
    Карраскаль заинтересовал ПАОК и три клуба РПЛ 2
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1628

      Таврида 10 минут назад

      За 3 взяли, за 5 продать - нормально.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 